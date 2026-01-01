最後一天！ 天后蔡依林演唱會終場 台北大巨蛋現人潮
台北市 / 方柏丰 姚俐安 台北報導
天后蔡依林的演唱會，今(1)日來到最後一天，還沒開唱前的下午時段，台北大巨蛋就出現大量人潮，除了有粉絲特別來跟Jolin的海報合照，還有歌迷一票難求，特別製作手板，希望有貴人讓票，讓他一睹天后風采。
一身蛇紋戰袍，天后蔡依林，和華麗舞群，配合的天衣無縫，勁歌熱舞點燃全場氣氛，Jolin連續兩天的演唱會，無論是巨型道具，或者是舞台效果，都讓觀眾好評不斷。
而2026的元旦迎接最終場，記者實際來到大巨蛋，雖然離開唱還有一段距離，但是粉絲們都早早來排隊，就是因為實在太期待了，不少粉絲準備好相機，精心打扮，要和天后的絕美海報，合照留念。
蔡依林粉絲說：「就是來朝聖Mommy，(朝聖，對)，怕被暴雷，(社群)滑過去，好像很厲害，然後期待，就看到舞台很厲害，然後就，不能再看(社群)了。」買到票的歌迷期待不已，也有粉絲，想要入場卻一票難求，特別提早到大巨蛋，尋求貴人原價讓票。
蔡依林粉絲說：「想要來看大家，有沒有人願意讓票給，已經很久的鐵粉票，我真的求求你們。」鐵粉心心念念，除了想親眼看到天后的精彩演出，現場販賣周邊的快閃艙，一樣人潮滿滿。
蔡依林粉絲說：「我只有買一件這件衣服，其他都還沒搶到，(喜歡蔡依林)滿久的，從以前的時候，大概就是學生時期，就聽她的歌。」多年來一直喜歡蔡依林，粉絲們懷抱期待，希望在新年的第一晚，和天后一起度過。蔡依林粉絲說：「辛苦了，你很讚，對，你是我從小到大的偶像，(天后)，我愛蔡依林，(我也愛)。」
天后蔡依林登台北大巨蛋！ 腳踏巨蟒震撼全場
蔡依林台北大巨蛋演唱會12萬張票售罄 暫無加場計畫
網質疑蔡依林演唱會「是光明會」 音樂總監回應：那我就是金城武
