最後一天！鴻海科技日機器人現身 AI超算中心最快明年啟用

鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日演講。（圖／鴻海提供）

鴻海（2317）21日舉辦2025年鴻海科技日活動（HHTD25），鴻海創辦人郭台銘驚喜現身，開場與鴻海董事長劉揚偉一同站在台上；劉揚偉也表示，非常感謝創辦人在過去五十多年來的辛勞，讓鴻海能夠成為今天的樣貌，這是非常特別的時刻。

鴻海集團旗下發展超算中心與雲端運算營運的平台公司「亞灣超算」（Visionbay）提供了串接AI價值鏈的垂直整合服務，宣布將打造全台最大規模GPU集群、也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，目標2026年上半年對外啟用。

廣告 廣告

鴻海科技日今（22）日開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用。其中鴻海與輝達（NVIDIA）合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人、足式機器人。

鴻海表示，利用輝達NVIDIA Isaac Sim在虛擬環境仿真測試和訓練機器人，可縮短開發時間。而機器人的「大腦」透過輝達Isaac GR00T N1開放架構的視覺語言動作（VLA）模型，將人類示範動作自動轉為機器人軌跡，再隨機生成光照、背景等變數，提升環境適應力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭Uber遭司機性騷擾！女狂被問「能不能一起休息」 他下車不死心再問：一千摸一下？

全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年

日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況