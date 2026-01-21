「最後一對」旅日貓熊1/27歸還 陸外交部：歡迎來中國看

日相高市早苗「台灣有事論」致中日關係急凍，東京上野動物園旅居大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」租借到期，將於27日搭機離開日本，屆時日本將迎來半世紀以來大貓熊首度「歸零」局面。對此，大陸外交部冷回，「歡迎日本民眾前往中國觀看」。

「最後一對」旅日貓熊將於27日歸還大陸。（圖／新華社）

據《環球時報》消息，大陸外交部發言人郭嘉昆主持21日例行記者會。會上有外媒記者提問，最後兩隻旅日大貓熊將於下週返回大陸。中日有關租借協議將於本月到期，中方是否有意延長協議？如果中方不向日本租借新的大貓熊，這對兩國雙邊關係又意味著什麼？

廣告 廣告

郭嘉昆回應指出，按照中日有關協議，旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將按期於2026年2月前返回大陸。具體問題請向中方的主管機關詢問。「我們知道在日本有一大批大貓熊的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大貓熊」。

據日本《共同社》20日消息，東京都政府表示，兩隻大貓熊將於27日從動物園出發，在成田機場搭乘飛機前往大陸，預計28日抵達與姐姐「香香」相同的保育設施。返還日期較原定協議提前約一個月。

「曉曉」和「蕾蕾」 最後參觀日抽籤倍率達到24.6倍。（圖／新華社）

報導稱日本在1972年10月首次迎來大貓熊。隨著這對龍鳳胎返回大陸，大貓熊這一深受日民喜愛的「友好象徵」的身影將在日本消失。網上的參觀申請已經停止受理，最後參觀日為25日，抽籤倍率達到24.6倍。

據悉，「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還大陸的大貓熊「比力」和「仙女」的子女。在此之前，「曉曉」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已於2023年2月回到大陸。

延伸閱讀

鄭麗君：院級平台結合公民力量 拚淨零轉型台灣模式

台美達成關稅協議 陸國台辦砲轟：卑躬屈膝的「投降書」

遭川普用關稅威脅 馬克宏強硬回擊：歐洲不向霸凌者低頭