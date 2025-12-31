最後一戰！《怪奇物語5》大結局元旦上線 「終章預告曝光」惹哭劇迷

記者王培驊／台北報導

《怪奇物語》第5季完結篇預告釋出，不少劇迷非常期待。（圖／Netflix提供）

為了最後而戰，昨（30）日晚間與北美同步釋出Netflix《怪奇物語》第5季完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。

所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）對抗，且一定要救出荷莉（奈兒費雪 飾）與其他被威可那綁架的孩子。

如果看在第2輯第7集已經哭到泣不成聲，最終章大結局請一定要準備好衛生紙。《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯現正熱播，大結局1月1日台灣時間上午9點Netflix全球獨家上線。

Netflix《怪奇物語》第5季劇情提要

1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

《怪奇物語》由達菲兄弟 (The Duffer Brothers) 創作，Upside Down Pictures與21 Laps Entertainment製作，並由達菲兄弟、21 Laps Entertainment的薛恩李維 (Shawn Levy) 以及丹科恩 (Dan Cohen) 共同擔任監製。

主演陣容包括薇諾娜瑞德 (Winona Ryder)（飾喬絲拜爾斯）、大衛哈伯 (David Harbour)（飾吉姆哈普）、米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown)（飾伊萊雯）、芬恩伍法德 (Finn Wolfhard)（飾麥克惠勒）、蓋頓馬塔拉佐 (Gaten Matarazzo)（飾達斯汀韓德森）、迦勒麥羅林 (Caleb McLaughlin)（飾路卡斯辛克萊）、諾亞許納普 (Noah Schnapp)（飾威爾拜爾斯）、莎蒂辛克 (Sadie Sink)（飾麥克絲梅菲爾德）、娜塔莉亞戴爾 (Natalia Dyer)（飾南西惠勒）、查理希頓 (Charlie Heaton)（飾強納森拜爾斯）、喬奇瑞 (Joe Keery)（飾史帝夫哈林頓）、瑪雅霍克 (Maya Hawke)（飾蘿萍巴克利）、普莉雅弗格森 (Priah Ferguson)（飾愛瑞卡辛克萊）、布雷特吉爾曼 (Brett Gelman)（飾穆雷）、傑米坎貝爾鮑爾 (Jamie Campbell Bower)（飾威可那）、卡拉布歐諾 (Cara Buono)（飾凱倫惠勒）、艾美貝斯麥克諾帝 (Amybeth McNulty)（飾薇琪）、奈兒費雪 (Nell Fisher)（飾荷莉惠勒）、傑克康納利 (Jake Connelly)（飾德瑞克圖恩保 (Derek Turnbow)）、艾力克斯布洛 (Alex Breaux)（飾阿克斯中尉 (Lt. Akers)）、琳達漢彌頓 (Linda Hamilton)（飾凱伊博士 (Dr. Kay)）。

