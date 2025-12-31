最後一戰！《怪奇物語5》大結局元旦上線 「終章預告曝光」惹哭劇迷
記者王培驊／台北報導
為了最後而戰，昨（30）日晚間與北美同步釋出Netflix《怪奇物語》第5季完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。
所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）對抗，且一定要救出荷莉（奈兒費雪 飾）與其他被威可那綁架的孩子。
如果看在第2輯第7集已經哭到泣不成聲，最終章大結局請一定要準備好衛生紙。《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯現正熱播，大結局1月1日台灣時間上午9點Netflix全球獨家上線。
Netflix《怪奇物語》第5季劇情提要
1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。
《怪奇物語》由達菲兄弟 (The Duffer Brothers) 創作，Upside Down Pictures與21 Laps Entertainment製作，並由達菲兄弟、21 Laps Entertainment的薛恩李維 (Shawn Levy) 以及丹科恩 (Dan Cohen) 共同擔任監製。
主演陣容包括薇諾娜瑞德 (Winona Ryder)（飾喬絲拜爾斯）、大衛哈伯 (David Harbour)（飾吉姆哈普）、米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown)（飾伊萊雯）、芬恩伍法德 (Finn Wolfhard)（飾麥克惠勒）、蓋頓馬塔拉佐 (Gaten Matarazzo)（飾達斯汀韓德森）、迦勒麥羅林 (Caleb McLaughlin)（飾路卡斯辛克萊）、諾亞許納普 (Noah Schnapp)（飾威爾拜爾斯）、莎蒂辛克 (Sadie Sink)（飾麥克絲梅菲爾德）、娜塔莉亞戴爾 (Natalia Dyer)（飾南西惠勒）、查理希頓 (Charlie Heaton)（飾強納森拜爾斯）、喬奇瑞 (Joe Keery)（飾史帝夫哈林頓）、瑪雅霍克 (Maya Hawke)（飾蘿萍巴克利）、普莉雅弗格森 (Priah Ferguson)（飾愛瑞卡辛克萊）、布雷特吉爾曼 (Brett Gelman)（飾穆雷）、傑米坎貝爾鮑爾 (Jamie Campbell Bower)（飾威可那）、卡拉布歐諾 (Cara Buono)（飾凱倫惠勒）、艾美貝斯麥克諾帝 (Amybeth McNulty)（飾薇琪）、奈兒費雪 (Nell Fisher)（飾荷莉惠勒）、傑克康納利 (Jake Connelly)（飾德瑞克圖恩保 (Derek Turnbow)）、艾力克斯布洛 (Alex Breaux)（飾阿克斯中尉 (Lt. Akers)）、琳達漢彌頓 (Linda Hamilton)（飾凱伊博士 (Dr. Kay)）。
更多三立新聞網報導
NewJeans僅她被解約！恐一人背「28億天價違約金」 破韓偶像歷史紀錄
GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過
NewJeans合體夢碎！她遭解約「家人恐要被告」 公司：長期接收偏頗資訊
NewJeans完整回歸告吹！她慘遭「單獨踢出公司」 韓媒：恐是報復性解約
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 12
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 34
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 27
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 21
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 256
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
掩不住滿滿感動 范冰冰終於拿到金馬影后獎座
范冰冰今年以《地母》奪下金馬影后，當時雖未能親自來台領獎，但代領的導演張吉安仍在台上以連線方式，讓范冰冰「隔空領獎」並發表感言，張吉安在後台也與范冰冰視訊「簽收」獎座。這兩天范冰冰到馬來西亞參與跨年活動，張吉安終於親自將金馬獎座交給她。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 1
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前 ・ 16
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話