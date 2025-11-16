最後一批M1戰車 明年第一季交貨

我方向美採購108輛M1A2T戰車，最後一批28輛將在明年第1季抵台。（本報資料照片）

陸軍「地表最強戰車」M1A2T戰車已在10月成軍。軍方官員透露，我方向美採購的108輛M1A2T戰車，最後一批28輛，將在明年第1季抵台。雖然因新冠疫情與俄烏戰爭影響，M1A2T戰車首批交貨慢了1年，但獲得全數108輛戰車的期程未變，仍是民國115年。

據了解，M1A2T戰車於112年底交裝14輛，只是先留在美國裝甲訓練基地，供陸軍於美方基地實施師資訓練，為培養戰車專業人力，陸軍先後在112年、113年各派48人、84人赴美接裝受訓。M1A2T戰車首批於去年底抵台，在今年10月成軍，第二批也於今年7月到港。

至於M1A2T戰車的戰場管理系統，軍方官員說，會參考美軍配有的FBCB2，亦即「旅級以下作戰指揮系統」，讓戰術指揮官和士兵了解戰場態勢，並將各部隊位置和資訊整合到一個戰場管理系統，以加強敵我識別、追蹤和減少誤傷。

此外，1位退將指出，外界不能把M1A2T只看成「戰車」，而是要將其視為「機甲部隊」或是「聯兵部隊」。他表示，傳統戰車「一對一的對決」，或烏俄戰爭初期戰車互射的局面，在台海守勢作戰中不易見到。

這位退將說，M1A2T戰車會搭配雲豹甲車、拖式2B飛彈車、步兵、狙擊手，甚至搭配陸航直升機、砲兵的遠程火力、工兵工事等，共同執行接敵作戰，無論是灘岸作戰、反空機降、城鎮作戰等，因此，聯合兵種、協同作戰才是M1A2T戰車的生存之道。

至於M1A2T戰車太大又太重，不適合城鎮作戰，難以在台灣地形穿梭的說法，退將強調，單獨戰車進入城鎮視線、機動性是會受阻，不過回歸聯合作戰的思維，當今的城鎮戰反而是步戰協同、搭配友軍情報傳遞、反無人機系統進駐等，讓無人機、步兵執行機動監偵、打擊任務，戰車執行直射火力支援，且陸軍有採購M1A2T戰車的城鎮套件（TUSK）。

這位退將表示，國軍是守勢作戰，「兵要調查、戰場經營」平時就得深耕，知道哪些地方適合戰車作戰，哪些是要運用其他兵種經營。

另108輛M1A2T戰車軍售案的採購金額，根據國防部在立法院說法，本來估價新台幣415億元，美方知會國會變成600億元，但根據國防預算書，最後編列預算為405億元。