最後一批M1A2T將抵台 軍方人士曝時間點

國軍共計向美國採購108輛M1A2T坦克，目前已獲得2批次、80輛，在今（1）日，軍方人士證實，美國原廠已完成最後一批28輛M1A2T坦克量產工作，預計在今年第一季、3月底前會運返台灣。

根據《自由時報》今天報導，國軍目前已獲得80輛M1A2T坦克，並撥交給陸軍裝訓部、584旅與269旅，而最後一批28輛M1A2T預計今年第一季前交付完畢。而陸軍獲得M1A2T後，將與性能提升後的M60A3坦克一同扮演聯兵旅戰力核心，既有的CM11坦克則將逐步封存，由待量產的「雲豹」105公厘輪型戰車填補戰力空缺。

報導指出，軍方人士證實，美國原廠已完成最後一批28輛M1A2T坦克量產工作，預計在今年第一季、3月底前會運返台灣，屆時將特別安排船班運返台灣，接著投入後續成軍前準備。另外，去年返台的第二批42輛M1A2T坦克，近期已完成一系列實彈射擊訓練，預計今年第二季、6月底前成軍。

M1A2T坦克為我對美軍購之先進主力坦克，搭載AGT-1500型燃氣渦輪引擎及X1100-3B型自動變速箱，可於複雜地形區域中快速馳援，發揮高機動戰力。主砲採用120公厘滑膛砲，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈及多功能榴彈，具備強大穿透力與範圍殺傷效果，另配備穩定系統與自動裝填機制，提升命中率與持續作戰能力；另M88A2救濟車及M1070A1重型輸具也同步引進我國，能有效提升新式裝備後勤支援能量。

