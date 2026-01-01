最後一次主持元旦升旗 陳其邁感謝各界攜手打拚高雄

▲揮別2025、迎接2026，陳其邁在升旗典禮上，向各界表達感謝，期盼大家持續為高雄的未來發展努力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮今（1）日清晨於高雄市文化中心圓形廣場隆重舉行，高雄市長陳其邁率領市府團隊出席，與市民共同迎接2026年的到來。這也是陳其邁任內最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，他在致詞中向市民朋友、市議會、立法委員、國軍以及台電、台水等單位表達誠摯感謝，期盼各界持續攜手合作，為高雄的未來發展共同努力。

▲升旗典禮上，眾人高唱國歌、國旗冉冉升起，共同迎接新年到來。

今年元旦升旗典禮以「躍動高雄，智慧共榮」為主題，象徵高雄在新的一年持續朝向產業升級、智慧轉型與永續城市邁進。陳其邁首先感謝市議會不分黨派給予市府團隊最重要的監督與支持，促使各項建設穩健推動；同時也感謝高雄的立法委員在國會為城市爭取重大建設經費，南北奔波、守住高雄的發展利益。

談及區域情勢，陳其邁指出，近期中國於台海周邊軍事演習，對區域和平穩定造成壓力，所幸國軍官兵全天候堅守崗位，捍衛台海安全與國家主權，他特別向所有國軍弟兄姊妹致上最高敬意。此外，每逢颱風豪雨來襲，台電、台水及國軍總是第一時間進駐災區，協助市府迅速復原市容，加上市府各局處通力合作，讓高雄能在最短時間內恢復正常運作。

回顧五年施政歷程，陳其邁表示，能與市府團隊及市民朋友並肩打拚，是一份無比的榮幸。期間包括台積電、鴻海等高科技產業相繼投資高雄，帶動產業轉型與就業機會；高雄輕軌正式成圓，串聯捷運與公車系統，完善大眾運輸網絡；大型演唱會與城市活動頻繁登場，讓高雄成為南臺灣重要的文化娛樂城市；果嶺自然公園與澄清湖全面開放，形塑媲美國際城市的大尺度生態綠廊。

陳其邁強調，高雄不僅為自己努力，也願意在全台各地需要支援時挺身而出，無論是災後重建或民生支援，高雄都會扮演可靠的後盾。他也深信，當高雄需要幫助時，社會各界同樣會伸出援手。最後，他祝福中華民國元旦快樂，高雄平安、台灣繁榮，市民身體健康、迎向嶄新的一年。

▲▼典禮由高雄女中樂儀隊揭開序幕，並結合國軍娃娃活力熱舞與海軍陸戰隊精湛操槍演出，陳其邁並與四維國小合唱團合照。

典禮由高雄女中樂儀隊揭開序幕，結合國軍精彩演出，吸引大批市民到場參與。市府民政局指出，今年同步發放的生肖馬主題紀念一卡通，以童趣設計象徵夢想自港都啟程，與市民一同迎向未來。（圖╱高雄市政府提供）