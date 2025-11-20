最後一次潛水！鮪魚辣穿條紋比基尼秀美腿 自拍視角洩「美胸深溝」

娛樂中心／綜合報導

徐瑋吟透露今年最後一次潛水。（圖／翻攝自IG）

女星徐瑋吟（鮪魚）擔任《國光幫幫忙》節目助理而出道，亮麗的外型深受觀眾喜愛，近日，她也在社群中分享到墾丁潛水的辣照，露出纖細的水蛇腰，讓網友看到目不轉睛。

鮪魚昨（19日）曝光一系列比基尼辣照，從畫面中可以看到，她身穿一套黑白條紋的泳裝，襯托出雪白的肌膚以及一雙傲人長腿，整體造型火辣又帶點運動感，散發出陽光、自信的魅力。

徐瑋吟曬出比基尼辣照。（圖／翻攝自IG）

引人注目的是，鮪魚一張近距離的自拍，她拉下潛水的拉鍊，意外曝光深邃的事業線，迷人身材讓網友大飽眼福，而鮪魚也透露這是今年最後一次潛水，雖然11月的氣候涼爽，尤其是濕身後被風吹拂過，都會冷到顫抖，即使如此，也沒讓鮪魚打消想要潛水的慾望，而鮪魚更感慨今年的潛水小夥伴「一批又換了一批」，但同時她也體會到，當一個人真正想做一件事，「根本不害怕身旁是誰」。

廣告 廣告

徐瑋吟露出深邃事業線。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

基隆人欠了誰？謝忻慘遭1物噴濺「整個臉爛掉」 崩潰：我要瘋了

洪榮宏術後身體現況曝！驚吐「尿尿帶血」 痛到臉部扭曲畫面流出

胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」

《星光》男星病倒爆「鼻腔長腫塊」切片結果出爐 證實全面停工治療

