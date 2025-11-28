最後一次舊油價機制！下周汽柴油估不調整或降0.1元

下週國內油價預估不調整或降0.1元。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕中油油價新制預計12月改版，下周油價仍適用舊制，加油族可再等等，因國際油價下跌，下周國內汽油與柴油預估不調整或調降0.1元。

國際油價因美國商用原油庫存增加、美國敦促俄烏協商取得進展而下跌。中油累算至11月27日的調價指標7D3B週均價為63.28美元，較上週下跌0.64美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.394元，較上週貶值0.119元。

依中油公司的浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。

中油啟動平穩措施後，預估下周汽油、柴油可能不調整或調降0.1元。若按預估幅度，下周國內參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.5元、超級柴油每公升25.5元或25.4元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

