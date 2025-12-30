最後一次見面在5年前！沈玉琳悲曝曹西平私下為人

沈玉琳（右）回想過去和曹西平相處的點點滴滴。（資料照片）

資深藝人曹西平29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲，震驚各界。沈玉琳今（30日）得知消息一度不敢置信，回憶起2人最後一次見面，竟是他主持的《11點熱吵店》首集錄影，距離現在已經經過5年，「消息來得突然，真是震驚又難過。」

沈玉琳難過的說，希望曹西平一路好走，在天國享受快樂的生活，「跟曹大哥一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發。這幾年他沒在上節目，但當時我《11點熱吵店》開播的時候他還來當首集嘉賓，情意深厚，沒想到那也是我最後一次見到他本人」。

而沈玉琳8月證實罹患血癌，目前正在積極接受治療，復原狀況良好。他今透露，他預計在農曆過年前出院，元宵節後恢復工作。

