最後一片淨土「帛琉」也淪陷！ 太子涉假開發真詐騙

帛琉 / 綜合報導

太子集團有5大犯罪行為，其中一項就是透過旗下公司與帛琉當地組織合作，假開發渡假村真詐騙洗錢。其中台灣三名女子涉嫌在帛琉幫忙集團置產、洗錢，遭到美國制裁。昨（4）日的搜索行動中，警方成功帶回兩人，另一人則是早先離境。

碧藍大海壯麗自然景觀，以海洋為家的太平洋島國帛琉，號稱是世界最後一片淨土，但卻也被太子集團盯上，記者VS.嫌犯說：「有為太子集團在帛琉置產洗錢嗎。」身穿米色風衣，被調查局人員帶下車，施姓女子面對媒體問話，頭低著不發一語， 記者VS.嫌犯說：「幫忙太子在帛琉洗錢嗎，你們被丟包是不是。」在後方穿著黑色外套，用帽子遮臉的則是黃姓女子，他們兩個都是太子集團員工，至於另一名王姓女子則早先離境。

廣告 廣告

太子集團旗下公司分別在帛琉機場科羅港以及雷達站租地99年，距離美軍設施僅僅數百公尺，而另一名王姓中國籍女子，則協助租下恩格貝拉思島99年，計劃開發渡假村，台籍三名女子的管理團隊負責在帛琉置產洗錢，遭到美國公開制裁。

帛琉房產經紀人亨利說：「我注意到中國人很激進，他們冒更大風險，即是在這沒有直飛航班，他們還是大手筆投資。」美國財政部官方指控，太子集團透過宣傳和行銷掩蓋，一系列的跨國犯罪，大規模網路詐騙還涉及洗錢，受害者遍布全球各地，如今強力制裁，要瓦解這個犯罪版圖。

原始連結







更多華視新聞報導

北檢辦太子集團跨國詐騙！ 兵分15路搜索 拘提11人

揭祕柬埔寨「太子集團」 中籍首腦陳志背景遭起底

柬埔寨詐騙集團高層 曾免簽入境台灣

