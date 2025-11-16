最後一舞不留遺憾！ 亞運雙金老將滑輪賽場完美謝幕

輪溜冰30歲老將趙祖政（右1）為25年選手生涯畫下終點。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

趙祖政（左5）在2025台灣國際滑輪溜冰公開賽以3面銀牌獲得總排名第1。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）





30歲亞運雙金老將趙祖政在2025台灣國際滑輪溜冰公開賽5000公尺計分賽，進行了運動員生涯最後一次正式比賽，以3面銀牌奪下成年男子組總排名第1，獲頒6萬元獎金，風光結束25年滑輪溜冰生涯。

今年9月剛滿30歲的趙祖政，本季在國際賽戰績依舊傲人，不僅在成都世界運動會5000公尺計分賽摘下銀牌，接著轉戰大陸北戴河舉行的世界錦標賽，先在公路賽15000公尺長距離淘汰賽奪銀，接著在場地賽10000公尺淘汰賽和5000公尺計分賽再添1銀1銅，但來到台南參加2025台灣國際滑輪溜冰公開賽，趙祖政先在10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽都屈居第二，後來在3000公尺計分賽也是他個人的最後一項比賽，雖然中途試圖突圍、一度領頭，但過了幾圈後還是被超越，最終僅以1分積分之差再度拿下一面銀牌。

運動員生涯最後一場國際賽，趙祖政最終以3面銀牌落幕，也成為總排名第1，他表示：「銀牌其實沒有什麼可惜的，比賽本來就有輸有贏，我覺得就是跟人生一樣 ，人生一定會有成功跟失敗，成功就享受它，失敗就學著接受然後改善，然後再進步再重來，這次的比賽就是只想一項接一項把比完，然後去享受最後一場國際賽。」

趙祖政從5歲開始接觸滑輪溜冰，25年的比賽歷程，讓他覺得這是很不可思議的旅途，除了在2018年雅加達亞運、2022年杭州亞運摘下2金1銅外，世錦賽總計拿下1金5銀1銅，在2025台灣國際滑輪溜冰公開賽前就透露退役想法，除了考量體力大不如前，較不容易負擔緊湊的賽程，還有獎金的現實考量，「明年亞運已經沒有滑輪溜冰，國內也會從全運會再被拉回全民運，獎金就差了一大截。除非2030年滑輪溜冰能重回亞運，不然就很難靠比賽獎金來維持生活。」

從台灣大學醫學院物理治療研究所畢業，趙祖政也想好從選手身份退役後的打算，預計會待在台北先找診所或工作室做復健師或物理治療師。

