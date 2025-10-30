最後一鍋爌肉秒殺！彰化兩大美食急轉型 「雞腿飯」與「雞霸分」逆勢飄香

彰化老字號阿泉爌肉飯最後一鍋爌肉今日售罄，許多顧客到場搶購。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯粉專）

因應非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運與禁宰措施持續延長，造成豬肉供應嚴重短缺，許多以豬肉為主打的小吃店陷入營運困境。彰化兩家歷史悠久的知名美食名店「阿泉爌肉飯」與「車路口肉羹」，則迅速做出應變，分別以「雞腿飯」與創新「雞霸分」替代原有菜色，獲得顧客高度肯定。

根據《自由時報》報導，創立逾90年的阿泉爌肉飯今日（30日）完成最後一鍋爌肉的販售，因採用分批出餐策略，店內尚有存量應付至今。消息一出吸引大批顧客湧入搶購，最終瞬間完售，象徵進入「無豬肉時期」。業者表示，為了讓顧客在豬肉短缺期間仍能嚐到熟悉風味，特別研發滷雞腿飯與雞腿便當，保留傳統秘製滷汁，改以雞肉燉煮，強調「香氣溫潤、入口滑順」，期望帶來相同的滿足感。

縣議員楊子賢到場支持阿泉雞腿飯，稱份量實在、香氣十足。（圖／翻攝自楊子賢粉專）

彰化縣議員楊子賢今早也親臨店內捧場，品嚐後表示：「雞腿相當大支，香氣十足，在不能吃爌肉的時候，還能吃到這樣的替代料理，真的很幸福。」阿泉方面也透露，若顧客反應良好，未來即使豬肉供應恢復，雞腿飯亦可能作為限量常態商品繼續供應。

另據《ETtoday新聞雲》指出，有60年歷史的「車路口肉羹」則以創意因應挑戰。原本以豬後腿肉混合魚漿現做的肉羹，在無豬可用情況下，店家改用去筋清雞柳條替代，推出新產品「雞霸分」，並張貼海報向顧客公告調整訊息。

意外的是，顧客普遍反應正面，甚至有老饕吃完驚呼：「完全吃不出來是雞肉！」更有民眾反問：「現在不是禁豬肉嗎？怎麼還這麼像？」業者坦言，雞肉處理手續繁複，成本與豬肉幾乎相當，仍選擇不漲價、維持原價銷售，只為守住品質與顧客口感。

兩家老店在面對豬肉供應中斷的壓力下，以靈活轉型的方式撐起營運，不僅展現地方餐飲業的堅韌，也讓消費者在非常時期依然能品嚐到熟悉且感動的滋味。

