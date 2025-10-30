最後一鍋爌肉賣完了 彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕：滷汁靈魂仍在

為防堵非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁宰、禁運15天，許多使用豬肉的店家紛紛暫停營業，彰化成立94年的老字號阿泉爌肉飯，也受這波禁令影響，今天賣完最後一鍋爌肉後，改推滷雞腿飯，議員楊子賢在吃完後大讚滷汁的靈魂滋味仍在，店家表示，若評價好，待豬市恢復正常營運後，滷雞腿飯將以限量的方式供應。

阿泉爌肉飯在臉書粉專PO文指出，因應豬肉休市期間，推出期間限定的新菜色「滷雞腿飯、滷雞腿便當」，店家標榜秘製滷汁慢滷，雞腿肉會有淡淡微甜的香氣，肉質軟嫩，吃完既滿足又不膩。

許多老饕在看見店家貼文後直呼期待，很想嘗鮮，「沒豬肉改雞肉太棒了」、「創新料理好期待」，有人詢問未來會不會做一間阿泉滷雞腿專賣店，店家回覆，新品上市若是得青睞，未來豬市正常營運後，滷雞腿飯將限量供應。

彰化縣議員楊子賢PO文指出，這幾天走在彰化街頭，不少老字號名店都在想辦法應變，阿泉爌肉飯推出限量雞腿飯，既守得住傳統，也吃得到創意。他大讚阿泉滷汁的靈魂滋味仍在，雞腿肉入味不乾柴，相當美味，也表示在這些店家身上，看到的是不怨天、不喊苦的態度，每一碗飯都是店家努力生活的證明。

根據《聯合新聞網》報導，阿泉爌肉飯老闆謝泊宏表示，因平時店裡也會滷雞腿自己吃，所以在爆出非洲出瘟疫情後，就想說改賣雞腿，很快就找到雞腿供應商，雞腿飯一碗售價65元，首日推出300隻限量雞腿。

