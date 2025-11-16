最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
位於淡水英專路夜市內的「誠品生活時光」淡水英專店驚傳即將熄燈，官方也發出公告證實只營業到今年底，同時也季初感恩回饋活動，消息一出讓許多在地人不捨。
誠品書店臉書粉專及官網資訊指出，誠品生活時光淡水英專店於2023年7月07日開幕，開在英專路夜市內，步行即達淡江大學，早市兼夜市的特色生活機能，是在地人認證不輸淡水老街的美食熱點，也是首家「夜市裡的誠品」。營業短短2年多，官方發出公告，因應營運調整，誠品生活時光淡水英專店最後營業日為今年12月31日（週三），感謝各位民眾及鄉親相伴，共譜這段美好旅程。
公布歇業消息之外，官方也祭出BYE BYE SALE期間限定感恩回饋活動，全店書籍79折起，非書商品則是85折起，不過商品優惠折扣恕不與會員優惠、不可折商品及特價品享重複折扣。此外還有感恩回饋禮，誠品會員單筆消費滿1000元就贈100元電子抵用券一張，不過會員每人每卡每日限贈乙張，恕不累贈，而獲券隔日起一個月內，於雙北（台北市、新北市）之誠品書店／誠品兒童／誠品音樂／誠品生活時光，單筆消費滿1000元可抵用乙張，不可累抵，詳細使用規範依券面說明為準。
事實上，「誠品生活時光」是誠品主打社區概念的創新門市，首間門市於2021年在內湖瑞光路開幕，因應策略調整，已於今年5月25日結束營業，萬華萬大門市也在今年6月13日熄燈。就連最後一間門市淡水英專店也要歇業，社群平台有不少在地人感嘆「喜歡在這買書說！店員都會跟你聊個兩句」「蛤這家品項蠻多欸」「太難過了…心情不好的時候時候都會去散心買書說」「以後買書要跑很遠了⋯我愛誠品耶」「天哪⋯最喜歡在這裡買書的說」，不過也有人認為「老實說存在感真的不高…真的沒印象」「我竟然不知道淡水有誠品書店，然後他要結束營業了。」
