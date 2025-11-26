最後一間「誠品生活時光」要掰了 淡水英專店熄燈日曝

誠品旗下的「誠品生活時光」以小型社區書店概念推廣生活型態，曾在多個縣市設立分店，疫情期間，首度在新北淡水英專路開店，成為在地居民與遊客的打卡景點，隨著疫情逐漸退去、生活型態改變，多間門市陸續歇業，如今僅剩淡水英專店，誠品近日宣布，該分店也將於12月底正式熄燈。

誠品日前於「迷誠品」官網公告，誠品生活時光淡水英專店將在年底熄燈，12月31日是最後營業日，推出全店書籍79折、非書商品85折優惠回饋顧客，會員單筆消費滿千元，還可獲100元電子抵用券。

「誠品生活時光」是誠品的社區型書店，當初計畫拓展100間分店，首家據點設於內湖瑞光路，之後陸續在萬華、林口、板橋、土城、台中北屯等地開設店鋪，其中土城青福店與板橋三民店為期間限定店，先後於2023年5月31日、2024年8月31日結束營業。

其他分店則隨著民眾依賴網購，社區型店鋪客單偏低，誠品生活時光店面陸續退場，台中北屯店於2024年初歇業、林口店於2024年2月29日熄燈、內湖瑞光店於2025年5月25日關閉，萬華萬大店也於6月13日結束營業。

淡水英專店則成為唯一仍營運的誠品社區型書店，自2023年7月開幕以來，營業不到3年，也將於12月底熄燈。

