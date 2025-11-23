最後11秒成功逆轉！台啤永豐雲豹103比101拿下勝利

克羅馬此戰攻進全場最高的31分，另抓下9個籃板、送出6次助攻與4次抄截。圖：球團提供

台啤永豐雲豹昨(22)日在主場與新北國王交手，比賽大半時間都處於落後的雲豹，在比賽終了前11秒，靠著莊博元的關鍵抄截與克羅馬(Lasan Kromah)補進2分，終場以103比101上演逆轉秀，總教練羅德爾(Henrik Rödl)說，「這對我們是一場非常非常艱難的比賽，幾乎整場都在苦撐，但球員們真的把所有能量都拿了出來，非常努力的去打球，而當我們拼盡全力時，就有好事會發生，我們真的贏得了比賽。」

台啤永豐雲豹終場以103比101上演逆轉秀。圖：球團提供

雲豹此戰外線依舊失靈，全場3分球19次出手僅命中4球，命中率僅21.1％，因此從一開賽就被國王壓制，首節打完以23比31落後，不過從第2節開始克羅馬頻頻中籃，加上迪亞洛(Cheick Diallo)與米勒(Malcolm Miller)在籃下也穩定發揮，比數沒有被進一步拉開，第3節結束前1分40秒更將比數追平，以勢均力敵之姿進入決勝的第4節。

「Leopards Drag Party 變裝派對」主題周首日共5917人入場觀賽。圖：球團提供

第4節開賽後，雙方互有領先，終場前1分16秒，林信寬投進個人全場唯一一顆3分球，幫助雲豹再度超前，最後再靠著莊博元的抄截與克羅馬的關鍵進球贏得比賽。克羅馬此戰攻進全場最高的31分，另抓下9個籃板、送出6次助攻與4次抄截，他說，「今天對我們雙方來說，的確是場困難的比賽，但最終我們有了一個有個美好的星期六晚上，我對團隊感到驕傲，更完全信任教練。」

林信寬此場攻下12分抓5籃板，他表示，球隊禮拜三輸球的確是很大傷害，但這反而是件好事，因為這樣大家才知道有什麼地方需要調整，也因此在場上大家更專注、拼命的去做每件事情，這場勝利是大家一起修正後而拿下來的。而對那顆關鍵超前3分球，他笑說，「其實我這季沒進幾顆3分球，大家可能也忘記我會投籃了吧。」

「小高」高錦瑋狀況不理想，前3局節僅出賽20分鐘拿5分，但第4節卻連續上籃攻下4分，也是球隊獲勝關鍵之一，他說，「大家一直有給我鼓勵，讓我在場上能繼續保持信心，我也不斷告訴要有侵略性一點，我們會繼續調整。」

米勒出賽38分鐘，攻下17分、抓12籃板，迪亞洛則是攻下20分，替補上場的曹薰襄攻下6分但送出全隊最高的7次助攻，莊博元攻下6分，都是在第3節投進2顆3分球。

球團補充，「Leopards Drag Party 變裝派對」主題周首日共5917人入場觀賽，吸引許多用心變裝的豹迷前來，另外攜手「河馬水產」所推出的「豹吃海鮮」應援活動，昨日也順利送出3隻龍蝦與1隻帝王蟹，且當日入場球迷還可持主場KKTIX門票前往河馬水產內用消費，即可兌換「波士頓龍蝦一隻」，每場限10位名額，可於賽後一個月內兌換，23日還有更多變裝主題活動，歡迎全體豹迷盛裝入場，持續為雲豹頑張。

