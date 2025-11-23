最後11秒成功逆轉！台啤永豐雲豹103比101拿下勝利
台啤永豐雲豹昨(22)日在主場與新北國王交手，比賽大半時間都處於落後的雲豹，在比賽終了前11秒，靠著莊博元的關鍵抄截與克羅馬(Lasan Kromah)補進2分，終場以103比101上演逆轉秀，總教練羅德爾(Henrik Rödl)說，「這對我們是一場非常非常艱難的比賽，幾乎整場都在苦撐，但球員們真的把所有能量都拿了出來，非常努力的去打球，而當我們拼盡全力時，就有好事會發生，我們真的贏得了比賽。」
雲豹此戰外線依舊失靈，全場3分球19次出手僅命中4球，命中率僅21.1％，因此從一開賽就被國王壓制，首節打完以23比31落後，不過從第2節開始克羅馬頻頻中籃，加上迪亞洛(Cheick Diallo)與米勒(Malcolm Miller)在籃下也穩定發揮，比數沒有被進一步拉開，第3節結束前1分40秒更將比數追平，以勢均力敵之姿進入決勝的第4節。
第4節開賽後，雙方互有領先，終場前1分16秒，林信寬投進個人全場唯一一顆3分球，幫助雲豹再度超前，最後再靠著莊博元的抄截與克羅馬的關鍵進球贏得比賽。克羅馬此戰攻進全場最高的31分，另抓下9個籃板、送出6次助攻與4次抄截，他說，「今天對我們雙方來說，的確是場困難的比賽，但最終我們有了一個有個美好的星期六晚上，我對團隊感到驕傲，更完全信任教練。」
林信寬此場攻下12分抓5籃板，他表示，球隊禮拜三輸球的確是很大傷害，但這反而是件好事，因為這樣大家才知道有什麼地方需要調整，也因此在場上大家更專注、拼命的去做每件事情，這場勝利是大家一起修正後而拿下來的。而對那顆關鍵超前3分球，他笑說，「其實我這季沒進幾顆3分球，大家可能也忘記我會投籃了吧。」
「小高」高錦瑋狀況不理想，前3局節僅出賽20分鐘拿5分，但第4節卻連續上籃攻下4分，也是球隊獲勝關鍵之一，他說，「大家一直有給我鼓勵，讓我在場上能繼續保持信心，我也不斷告訴要有侵略性一點，我們會繼續調整。」
米勒出賽38分鐘，攻下17分、抓12籃板，迪亞洛則是攻下20分，替補上場的曹薰襄攻下6分但送出全隊最高的7次助攻，莊博元攻下6分，都是在第3節投進2顆3分球。
球團補充，「Leopards Drag Party 變裝派對」主題周首日共5917人入場觀賽，吸引許多用心變裝的豹迷前來，另外攜手「河馬水產」所推出的「豹吃海鮮」應援活動，昨日也順利送出3隻龍蝦與1隻帝王蟹，且當日入場球迷還可持主場KKTIX門票前往河馬水產內用消費，即可兌換「波士頓龍蝦一隻」，每場限10位名額，可於賽後一個月內兌換，23日還有更多變裝主題活動，歡迎全體豹迷盛裝入場，持續為雲豹頑張。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
TPBL莊博元致勝抄截 雲豹主場2分險勝國王
（中央社記者黎建忠台北22日電）TPBL雲豹今天在主場迎戰新北國王，雙方鏖戰到讀秒階段，在終場前14秒雙方平手時，雲豹靠著莊博元的關鍵抄截，儘管上籃沒進，但後續克羅馬補進2分，終場以103比101險勝國王。中央社 ・ 1 天前
TPBL》場館突黑屏陷靜音 觀眾「ASMR加油聲」撐場氣氛豹豹豹豹豹
桃園台啤永豐雲豹今（22日）主場迎戰新北國王，但第二節卻意外出現場地設備異常，疑似發生短暫斷電情況，讓大螢幕、LED 廣告看板同時「黑屏」，連記分系統也一度無法顯示，場館頓時陷入無畫面的尷尬氛圍，DJ 也因設備失效無法帶動氣氛，全場只能靠觀眾自發性的「ASMR式加油聲」撐場，場面頗為罕見。TSNA ・ 1 天前
TPBL／故意在IG標李愷諺！球迷三字經辱罵他全家 國王完整截圖準備提告
新北國王22日作客台啤永豐雲豹，決勝節因林彥廷發球失誤讓雲豹逆轉戰局，最終李愷諺也沒有投進追平分，讓過王101：103吞下2連敗，不料賽後竟有球迷在IG用三字經等惡意字眼辱罵李愷諺，國王球團隨後立刻發表聲明，「已完整截圖相關證據，必要時將依法追究。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黛安娜王妃御用設計師柯斯蒂羅逝世 享壽80歲
（中央社都柏林22日綜合外電報導）愛爾蘭時裝設計師柯斯蒂羅逝世，享壽80歲。他曾是已故英國黛安娜王妃的御用時尚設計師，在過去40年一直是倫敦時裝週的代表人物。他的家人在今天發聲明證實此消息。中央社 ・ 21 小時前
TPBL／林彥廷要命發球失誤送分！國王絕殺失敗 雲豹戲劇性奪逆轉勝
台啤永豐雲豹22日迎戰新北國王，第4節雙方上演精彩拉鋸戰，比賽剩最後14秒仍打成平手，不料林彥廷發生要命發球失誤送雲豹快攻超前，李愷諺隨後也錯失追平的機會，終場雲豹103：101逆轉國王，奪下本季第7勝繼續坐穩龍頭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TPBL／雲豹變裝主題週！韓援三本柱自曝「夢幻變裝」
TPBL／雲豹變裝主題週！韓援三本柱自曝「夢幻變裝」EBC東森新聞 ・ 16 小時前
TPBL》7歲小球迷「高錦瑋套裝」超到位 被問想同隊還是當對手神回應
桃園台啤永豐雲豹本周舉辦「變裝主題周」，場邊出現一位超吸睛的小球迷，7歲的楊宇勝，全身「高錦瑋套裝」完整度高到讓人忍不住多看兩眼！從近期爆紅的頭戴、球衣，到連髮型都刻意複製，萌度直接破表。TSNA ・ 15 小時前
TPBL》莊博元終場前關鍵抄截 雲豹103比101逆轉勝國王
台啤永豐雲豹今天（22日）在主場迎戰新北國王，比賽大半時間都處於落後的雲豹，在比賽終了前11秒，靠著緯來體育台 ・ 1 天前
夢想家破紀錄！ 「24顆三分」轟128分虐戰神｜#鏡新聞
台啤永豐雲豹11/22迎戰新北中信特攻，儘管半場結束僅握有2分領先，不過雲豹下半場徹底封鎖特攻，終場以100比77輕鬆笑納2連勝，而另一場對決也是實力懸殊，福爾摩沙夢想家在對上台北台新戰神的比賽中，狂轟24記三分球，最終128比117收下主場4連勝。鏡新聞 ・ 48 分鐘前
TPBL／本季3次交手全勝！永豐雲豹飆13記外線 大勝23分賞中信特攻4連敗
台啤永豐雲豹22日迎戰新北中信特攻，儘管半場結束僅握有2分領先，不過雲豹下半場徹底封鎖特攻，2節只讓對方攻下27分，終場不但100：77輕鬆笑納2連勝，並送特攻慘吞4連敗，本季3次交手雲豹也都成為勝利的那一方。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
新北國王主控李愷諺被球迷罵「三字經」咒全家死光 球團嚴厲發聲
昨日晚間新北國王作客桃園台啤永豐雲豹，比賽進行時雙方互有領先，直到第四節終場讀秒階段，雲豹驚喜上演逆轉秀，最終以103比101險勝國王。豈料，賽後新北國王主控李愷諺收到不理性球迷私訊，標罵「三字經」髒話還詛咒他的家人，使球團深夜發聲明，強調不容忍任何形式的攻擊...CTWANT ・ 19 小時前
攜手家族護兒童愛動物 大谷公益基金會成立
擁有破千萬粉絲追蹤的洛杉磯道奇隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani），他在個人社群平台IG，以限時動態低調宣布成立「大谷翔平家庭基金會（Ohtani Shohei Family Foundation）」，未來將致力增進兒童與動物福利。太報 ・ 1 天前
張震二封金馬影帝！公開隨身帶著幸運糖？ 送劇組禮物「來自這件廟」：有拜有保庇~
張震二封金馬影帝！公開隨身帶著幸運糖？ 送劇組禮物「來自這件廟」：有拜有保庇~娛樂星聞 ・ 21 小時前
烏樹林風災廢棄物暫置區火警獲控制 南市長黃偉哲視察要求持續監測空品與防內部悶燒
後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區21日晚間發生火警，臺南市消防隊獲報後即趕往現場灌救，環保局也第一時間啟動應變措施，調派機具趕赴現場協助消防局滅火作業，讓火勢在最快時間獲得控制，同時派遣移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，提醒民眾做好防護措施；市長黃偉哲22日上午前往視察，感謝消防及環保人員於最短時間內就控制住火勢延燒，也提及後續將著重防止堆置物內部悶燒擴散。市議員王宣貿、李宗翰也到場關心。黃偉哲市長感謝消防局第一大隊、義消及環保局全力投入，於最短時間內控制住火勢；目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷延燒，以降低風險。環保局長許仁澤及副局長陳幸芬指出，丹娜絲風災後產生大量的廢棄物， ...台灣新生報 ・ 1 天前
不只海軍沱江艦可能移撥濱指部 傳快速布雷艇也曾納入討論
海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍，將納入海鋒大隊所屬反艦飛彈車、海洋監偵部隊及「光華六號」飛彈快艇，是否將可掛載雄三超音速反艦飛彈的12艘600噸「沱江級」巡邏艦一併納入，還在研討當中。知情人士說，考量濱指部任務屬性，原隸屬海軍192艦隊的快速布雷艇，也曾納入討論之列，但尚無結論。自由時報 ・ 23 小時前
冬盟／台灣內戰第2戰！ 5222人進場看海洋逆轉寫下歷史新高
亞洲冬季棒球聯盟在22日上演台灣內戰，此役進場人數一共5222人進場，成為了冬季聯盟史上最多進場人數的賽是，也是冬季聯盟首場5000人進場的賽事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天公爐前引爆炸彈「臟器外露」…翁背景曝「會自製簡易炸藥」
基隆市調和街宮廟萬安堂今天上午8時許發生一起爆炸事件，一名湯姓老翁（88歲）因離得非常近，直接被衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救。經警方調查，意外發現這起爆炸事件就是湯翁所引起的，由於他先前曾當過漁民，會自製簡易炸藥，不過動機仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
中職球員挑戰旅外 吉力吉撈建議：要狠一點
（中央社記者謝靜雯台北23日電）具旅美資歷的味全龍隊棒球野手吉力吉撈．鞏冠表示，這幾年有感受到中職投打都有進步，每天都要努力、不能停下腳步，樂見包括林安可、徐若熙挑戰旅外，建議「要狠一點」。中央社 ・ 18 小時前
NBA／再缺席3場就喪失資格！詹皇連21年入選最佳陣容紀錄恐中斷
現年40歲的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在本周終於迎來新賽季首秀，在對陣猶他爵士隊的比賽中他取得11分、12助的「雙十」成績，球隊最終也以140：126擊潰對手。而已經連續...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
NBA》「鬍子」Harden狂飆55分破隊史！ 踢館黃蜂終止三連敗
就在「保羅船長」Chris Paul宣布今年將是生涯最後一季沒多久，洛杉磯快艇當家球星「大鬍子」Ja緯來體育台 ・ 1 天前