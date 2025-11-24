最後2隻大貓熊明年歸還大陸 「這理由」日人憂再也借不到了

大陸目前租借給日本的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，將在明年2月歸還。日本民眾擔心，大陸本於政治因素，不會再租借大貓熊給日本。

日本東京「上野動物園」明年2月將把大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，歸還給大陸。由於目前大陸租借給日本的大貓熊，只剩下「曉曉」和「蕾蕾」，而大陸租借日本的大貓熊，只剩下這2隻。許多日本民眾都擔心，在目前的這種氛圍下，大陸將不再租借大貓熊給日本。

一名遠從京都跑到東京看大貓熊的42歲男性公司職員表示，看大貓熊，特別讓人覺得治癒，希望大貓熊能繼續留在上野。

日本的大貓熊，在今年6月份「和歌山縣」「白濱町娛樂設施」「冒險世界」的4隻被歸還給大陸之後，目前只剩上野的「曉曉」和「蕾蕾」。