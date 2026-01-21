最後2隻旅日大貓熊即將回國！ 陸外交部：歡迎日本民眾來中國看

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

最後一對旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將在本月27日送回中國，消息曝光後令許多喜愛牠們的民眾感到不捨，對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（21）日表示：「我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓。」

最後一對旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將在本月27日送回中國。（圖／美聯社）

據了解，1972年中國為紀念與日本邦交正常化，當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈與上野動物園進行貓熊外交，「曉曉」和「蕾蕾」則是在2021年出生，按照過去中日約定的返還期限為2026年2月，但雙方近期關係降至冰點，經過協商後將返還時間提前約1個月。

廣告 廣告

由於先前飼養在日本和歌山縣冒險世界遊樂園的4隻大貓熊「良浜」、「結浜」、「彩浜」和「楓浜」，在去年（2025）6月時已經送返中國，因此待本月27日過後，日本大貓熊數量將歸零。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上針對「中方是否打算延長與日本的大熊貓租借協議」問題時，僅表示：「我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓。」至於具體問題請詢問中方主管部門。

更多FTNN新聞網報導

大阪拉麵店英文菜單貴1倍！陸客不滿雙重定價喊退費 老闆：考慮禁止中國人入店

中國祭出口禁令！日本遭限制進口稀土、軍民兩用物 外務省強烈抗議

中日關係難擋觀光潮！中國遊客春節訂房增57% 日本房價上漲

