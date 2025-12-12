最後3天！好市多超神小白鞋優惠 超划算「600有找」

Hurley 帆布女鞋正在特價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）





美式商場好市多不定期推出許多優惠，吸引會員搶購，近日就有網友分享，好市多上架一款知名潮牌鞋款，價格折扣後不到600元。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有成員發文分享，美國潮牌 Hurley 的懶人帆布鞋近期在好市多推出特價，原本標價659元，現場再折價140元後，每雙僅售519元，價格相當親民，讓不少會員直呼超划算。

貼文中也提到，這款鞋為免綁鞋帶設計，穿脫方便，外型簡約百搭，無論日常外出或休閒穿搭都適合，加上原本定價就不高，特價後更具吸引力。

根據賣場標示，這款 Hurley 帆布女鞋採棉質鞋面、橡膠底，主打耐磨耐穿，美國尺寸提供6至10號，活動優惠期限至12月14日止，且售完不補貨，想撿便宜的消費者得把握時間。

