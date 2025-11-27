最後3天！好市多黑五 24K黃金套組「省萬元」美牛頂級嫩肩限時1天特價

好市多黑五11/28優惠。翻攝台灣好市多臉書



知名美式美式賣場好市多（Costco），本週推出年度盛事「黑色購物週Black Friday」，每天限定推不同商品特價，吸引不少消費者前往搶購。好市多公布第五天、28日優惠商品，包括24K黃金男士套組現省萬元，另外，還有一日限定的美國頂級嫩肩里肌真空包，每公斤可省下100元，不少饕客摩拳擦掌準備搶購。

明天（11／28）推出的優惠，包括精品的「24K黃金男士套組」，折10050元。「0.5克拉鑽石項鍊」，折7500元，可供準備結婚的新人選購。

廣告 廣告

好市多黑五11/28優惠。翻攝台灣好市多臉書

好市多黑五11/28優惠。翻攝台灣好市多臉書

【家電/3C】

APPLE MAC MINI M4 10核心/256G SSD折1800元

LG 50吋 4K QNED 顯示器折3800元

SHARP夏普雙氣流智慧吹風機折1910元

好市多黑五11/28優惠。翻攝台灣好市多臉書

【生活用品】

ARIEL抗臭新配方洗衣精補充包(6包入)折190元

BACKBONE 網布椅折1200元

LEGO樂高 偉士牌125折630元

FLEXISPOT人體工學智慧電動升降桌折900元

ADIDAS男/女滑板鞋折240元

【生鮮食品】

宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃(4包入)折120元

傳貴有機無糖豆漿(3瓶入)折36元

ASIA FARM亞細亞田園 冷凍薄鹽毛豆莢(6入)折80元

HAPPY COW快樂牛低脂切片乾酪(6包入)折80元

CHATEAU DOISY DAENE法國白葡萄酒750毫升折150元

【11月28日限定優惠】

美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤折100元

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了