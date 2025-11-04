最後3日力拚清零 中市啟動廚餘零掩埋

非洲豬瘟疫情進入最後倒數關鍵階段！台中市副市長鄭照新昨（四）日出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會表示，市府力拚清零，在最後三天嚴格加強措施。首先，針對山豬場私自圈養的六頭山豬，市府已列為高風險場域，設置監視鏡頭、加固圍籬，並強化清消作業，目前初步篩檢皆為陰性；其次、從昨日開始，台中市正式邁入「廚餘零掩埋」階段；另針對案場案主廚餘處理情形，市府高度懷疑案主除收受梧棲清潔隊的廚餘之外，運輸車輛也有至其他地方收受廚餘，已移送檢調進行調查。市府務求病毒鎖在案場，最後三天力拚清零。

鄭照新表示），昨日召開全府擴大防疫會議，除檢視防疫執行情形外，也盤點疫後產業振興措施，包括農業局飼料差額補助、經發局加碼紓困挺肉商補貼，以及環保局廚餘清運津貼。不僅於此，市府嚴格加強措施，針對私自圈養的六頭山豬，市府已列為高風險場域，設置監視鏡頭、加固圍籬，並強化清消作業，經初步篩檢皆為陰性；持續進行訪視與活豬抽檢。

此外，廚餘處理階段正式進入台中市已進入「廚餘零掩埋」階段，配合焚化廠歲修作業，每日約三百噸的廚餘全數送入三大焚化廠焚燒發電，焚化比例達一○○%、掩埋量為零噸，未來除特殊情況外將不再廚餘掩埋。另積極推動加碼挺肉商，補助金額每攤每噸一‧五萬元，三天之內要發放完成。

另針對梧棲清潔隊廚餘案，依據台中市環保局調查，案場廚餘車不僅是收梧棲清潔隊廚餘現象，封鎖案場當天，業主試圖將案場運載車開出去；高度懷疑案場案主除了梧棲清潔隊的廚餘及收受鄰居的廚餘之外，車子也有至其他地方收受廚餘，已經移送檢調進行調查，市府會持續追查不鬆懈。

農業部常務次長杜文珍表示，全國經過密集的監測、通報與檢驗，目前除台中案例場外，其餘地區結果皆為陰性。現階段各縣市動物防疫人員均依中央災害應變中心規劃，全力投入防疫工作，確保疫情能安全地解封，守護國內養豬產業。她也再次呼籲全國養豬農民，如發現異常情況務必主動送檢，各地實驗室均已完善備妥，歡迎踴躍利用，共同守住防疫成果。

農業局表示，由農業局及動保防疫處聯合各區公所強化養豬場巡查與採檢，落實生物安全管理。截至三日止，已完成一五四場健康訪查，抽檢七場廿四頭豬隻血樣均為陰性。另針對梧棲案例場，前日採檢汙水池結果為陰性，獸醫所將於五日再勘查採樣，環保局同步採集水樣檢驗中，而警察局於太平區設監視鏡頭、動保處設誘捕籠，加強圍籬及清消，並發放防疫手札。

環保局指出，依環管署計畫加強廚餘再利用養豬場稽查，自一一二年至今年十月廿日止，共稽查七六九次，裁處廿四次，罰金五十二萬九三一九元。案例場近三年稽查廿四次，今年五、七、十月均查核，九月再提醒蒸煮，經查其廚餘有供其他場使用及未申報營運紀錄，將依《廢清法》處分，最高罰三百萬元。環保局現以每日視訊連線及錄影建檔盯場，如發現使用廚餘、動物性廢渣或屠宰下腳料餵豬，將會同農業局查核，違者依《動傳防條例》與《飼料管理法》最高可罰一百萬及三百萬元。

經發局說明，持續監控市場豬肉來源與價格，涵蓋卅處公有及十五處民有市場，共二三三家攤販。配合禁運禁宰，公有市場豬肉攤免收使用費，並於十月卅一日推出加碼補助每攤一‧五萬元，結合中央補助最高四‧五萬元，已發放十六處市場共一二一攤，金額一八一萬五千元，營業期間將持續查察肉品來源，若發現不明肉品，立即通報農業局及衛生局依法處理，另同步監控雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代品價格與供應，目前均穩定無波動。

衛生局指出，每日查核市售豬肉來源，截至昨日共查一○八三件，結果全數合格，無違規進口或不明來源，將持續監控確保民眾安心，並提醒在中央「禁運、禁宰」措施解除前，民眾應選購具合格標章或來源證明之國產肉品，或認明原產地標示之進口肉品；餐飲業者應依規標示豬肉及可食部位原產地，違者依《食安法》第廿二、廿五條可罰三萬至三百萬元，若標示不實，依第廿八條可罰四萬至四百萬元，呼籲業者確實遵法。