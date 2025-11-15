最後5分鐘救回一命！父親原定處決「行刑前獲赦」 州長急令赦免死刑犯

死刑犯特雷曼．伍德原定於週四行刑，最終在最後關頭獲奧克拉荷馬州長赦免，改判無期徒刑不得假釋。（圖／達志／美聯社，下同）

美國奧克拉荷馬州46歲死刑犯特雷曼．伍德（Tremane Wood）原訂於13日執行注射死刑，但州長凱文．史迪特（Kevin Stitt）最終於行刑前數分鐘宣布赦免，將其刑期減為「無期徒刑不得假釋」，讓伍德在最後關頭逃過一死。

伍德自2004年起服刑至今超過20年，長期關押於奧克拉荷馬州麥卡萊斯特州立監獄。

根據《紐約郵報》報導，伍德自2004年起被判死刑，關押於奧克拉荷馬州麥卡萊斯特（McAlester）州立監獄已逾20年。他被指在2002年新年前夕與人共謀搶劫，導致年僅19歲的蒙大拿州移工羅尼．威普夫（Ronnie Wipf）遭刺殺身亡。伍德一方不否認他參與搶劫行動，但堅稱真正動手的是其兄齊傑頓．伍德（Zjaiton "Jake" Wood），後者曾在法庭上認罪並被判處無期徒刑，最終於2019年在獄中自殺身亡。

赦免前，美國最高法院才剛駁回伍德辯護律師提出的延後執行請求。就在行刑準備進行時，州長史迪特採納奧州赦免與假釋委員會以3比2通過的建議，宣布改判。

「這個決定使他與當年共犯兄長受到相同處罰，也確保這名暴力罪犯無法再危害社會，」史迪特在聲明中表示。他上任近7年來，這是第二次核准死刑減刑申請。伍德在赦免聽證會上透過視訊表示：「我不是怪物，也不是殺人犯，從來不是。」他也承認曾在獄中違規，並對當年事件表達懊悔：「我為當晚所涉之事感到後悔，但我不是那個奪走生命的人。」

辯方律師團指出，伍德當年所涉案件審判程序不公，包括控方未如實揭露關鍵證人與檢方之間的認罪協議。此外，伍德當時聘用的辯護律師後來因酗酒與濫藥問題曾遭法院短暫停權。支持赦免的聲浪亦來自受害者家屬與倖存證人。威普夫的家人與當年遭搶但倖存的阿諾．克萊恩薩瑟（Arnold Kleinsasser）皆公開支持改判，史迪特稱讚他們展現「基督徒的寬容與愛」。

然而，奧州檢察總長詹特納．德拉蒙德（Gentner Drummond）對此表達失望，強調伍德在獄中仍持續涉入幫派活動、私藏手機、販毒甚至指使攻擊行為，質疑其人身危險性。他表示將持續監控，確保伍德永不得釋放。

伍德的兒子布蘭登．伍德（Brendon Wood）當時在監獄外等候行刑結果，得知赦免後激動表示「彷彿身上千斤重擔瞬間釋放」，但也批評決策時點過晚，形容此過程是「精神折磨」，主張應立法避免類似「最後一刻赦免」情況。

關注此案的社區組織者賈絲敏．布朗－朱特拉斯（Jasmine Brown-Jutras）表示感謝州長決策：「我們共同救了他，是上帝救了他。」但她也坦言過程極具壓力與創傷，對伍德家人與辯護團隊都是嚴峻考驗。根據死刑資訊中心統計，截至目前，美國2025年已執行41件死刑，另有至少17人預計於今年底至明年執行。

伍德之子布蘭登批評臨時赦免的流程安排，直言是對家屬與當事人精神上的酷刑。（圖／翻攝自X，New York Post）

