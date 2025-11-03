最忙周末開紅盤！《左撇子女孩》改寫奧斯卡導演西恩貝克職涯紀錄

【緯來新聞網】馬士媛、蔡淑臻、葉子綺、黃鐙輝主演《左撇子女孩》10月31日正式上映，首周末適逢GD演唱會、白晝之夜、萬聖節活動等娛樂盛事，但影迷依舊踴躍參與映後QA場次，讓導演和演員都備感暖心，票房突破200萬元，更是奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人的所有電影中最好成績。

葉子綺表現太萌，成為許多觀眾小寶貝。（圖／光年映畫提供）

導演鄒時擎對於台灣觀眾的熱烈支持滿懷感激，笑說：「可以跟觀眾面對面，回答他們所有的問題，真的很開心也很好玩！」而在映後QA活動上，入圍金馬獎最佳男配角的黃鐙輝，一出場就重現角色「叫賣哥強尼」經典橋段，「觀眾反應非常熱烈，大家都非常喜歡《左撇子女孩》，期待口碑發酵，讓全世界都可以看到，這一部充滿愛與包容、洋溢滿滿台灣味的電影」。



談到印象最深刻的事情，小8（張允曦）則趣稱：「看到很多觀眾很興奮，但路過大巨蛋時因為看GD人潮太多大塞車，我們只能把握時間在車上吃貝果果腹，是又開心又覺得好笑。」



《左撇子女孩》自今年坎城影展世界首映後一鳴驚人，後續陸續征戰多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，並在羅馬影展拿下最大獎「最佳影片」。回到台灣，本片不僅獲選為代表台灣角逐奧斯卡國際電影的代表，更同時入圍金馬獎9項大獎，氣勢銳不可擋。

廣告 廣告

《左撇子女孩》開出亮眼成績。（圖／光年映畫提供）

在戲院謝票交流時，現場最多人好奇的是，身為製作人、共同編劇、剪接的西恩，不會說也聽不懂中文，何以能寫出中文劇本？導演透露最原始的劇本是英文的，她再翻譯成中文的台詞，「雖然Sean聽不懂中文，但他是一位經驗豐富的剪輯師，對表演和情緒有極高的敏銳度」。



她指出在看毛片時，西恩總是能從眾多可能性中，精準挑選出最到位、最真誠的鏡頭。即使沒有語言的輔助，他依然能透過演員的眼神、肢體及細微的情緒轉折，捕捉到角色最動人的剪輯瞬間，這讓他在處理台灣題材時，保持了一種「第四人稱般新鮮與純粹的觀點」。



除了開片票房的好成績，與電影上映同期出版的電影書《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》，首刷限量贈送的「鄒時擎＋西恩貝克親簽明信片」，也在正式開賣隔天全數售罄，持續穩坐博客來新書熱銷排行榜前十名。《左撇子女孩》現正熱映中。

黃鐙輝（左起）、小8、導演鄒時擎拿著粉絲禮物合影。（圖／光年映畫提供）

更多緯來新聞網報導

偽兄妹戀！王子奇首搭盧昱曉超有CP感 合作古裝新戲成黑馬

曾受封「新加坡周星馳」 葛米星在驅魔電影也是「搞笑擔當」