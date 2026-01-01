「最忙碌新人」帕拉斯 跨年連趕北中南3場

記者王丹荷／綜合報導

集「最忙碌新人」、「最幸運新人」等多項頭銜的帕拉斯PALLAS，在2025年最後一天把跨年夜變成自己的大型主場。4位成員31日一早便集合妝髮，展開極限挑戰的「北中南連趕3場」行程，橫掃新北、臺中、臺南3大跨年舞台；首站來到新北八里「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，儘管當天雨勢不斷，團員仍火力全開，演出前後還巧遇2隻open將主動替他們加油打氣，讓團員直呼超吉利。

隨後南下臺中站上水湳中央公園舉辦的「2026臺中最強跨年夜」，該場地正是未來臺中大巨蛋的預定地，可容納數萬名觀眾。帕拉斯PALLAS一踏上舞台，看見眼前滿坑滿谷的人潮，立刻被場面震撼，「第1次站在這麼浩大的舞台上，真的會熱血沸騰！」也讓他們用最飽滿的能量回應現場觀眾的熱情。

臺中場更有貝斯手漢堡與吉他手小葵的大學同學到場打氣，鼓手大寶也巧遇過去教他打鼓的老師，前後2組輪番登台，成了跨年夜最特別的師生同框。主持人阿Ken更打趣點名主唱FAMA的名字超旺，笑說「發嘛，今年馬年大家一起發財！」讓全場笑聲不斷。

緊接著帕拉斯PALLAS馬不停蹄現身臺南晶英酒店「霸道趴」。雖然是室內場地，觀眾熱情絲毫不減，團員們帥氣外型更直接擄獲一票姐姐級粉絲。貝斯手漢堡與吉他手小葵意外成為焦點，1天下來官方與個人社群追蹤數暴增約500人。演出結束後，主辦單位特地準備府城美食慶功，漢堡因隔日上供需連夜北返，讓現場粉絲直呼惋惜。

倒數時刻，帕拉斯剛好行經交流道，巧遇民眾施放煙火，讓帕拉斯直呼好幸運，開心替新的一年帶來好彩頭。而主唱FAMA是出了名的牛肉湯控，慶功宴後捨不得睡，半夜徒步走了將近4公里，只為尋找傳說中的排隊名店，沒想到輪到他時居然剛好賣完，只好默默再走回飯店，剛好接上早餐時間，再一路北返，為這趟熱血又荒謬的跨年行程劃下句點。

帕拉斯PALLAS主打歌〈下天堂〉音樂錄影帶發歌短短2週，觀看數便火速突破25萬點閱，而不只舞台表現被看見，帕拉斯PALLAS的市場後勢同樣被業界看好。跨年演出服裝獲臺灣品牌吉豐重工、Prototype 等力挺贊助，吉豐重工老闆直接大方送出跨年全套造型，4人服裝總價值超過20萬元，讓帕拉斯PALLAS笑說新年一開始就先收到「超大紅包」。

帕拉斯跨年連趕北中南3場演出。（迷音樂提供）

帕拉斯PALLAS樂團由貝斯手漢堡（左起）、主唱FAMA、鼓手大寶、吉他手小葵組成。（迷音樂提供）