最快今年上大聯盟！運動家高層大讚林維恩「台灣史奈爾」 看好4月進百大新秀

奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）的農場系統近年左投新星輩出，根據美媒《MLB Pipeline》與隨隊記者最新報導，來自台灣的20歲左投林維恩正以驚人的速度崛起。運動家球團對林維恩的首年職業表現給予極高評價，助理總經理歐文斯（Billy Owens）認為林維恩就像年輕版的史奈爾（Blake Snell），盛讚其為「台灣史奈爾怪（Taiwanese Snellzilla）」，預言他將在今年4月正式闖進全美百大新秀名單，且最快今年就能完成大聯盟初登板。

運動家隊助理總經理歐文斯（Billy Owens）認為林維恩最快今年就能完成大聯盟初登板。（圖／林維恩IG）

林維恩於2024年以高額簽約金加盟運動家後，2025年首度在職業賽場亮相便展現「越級打怪」的實力。年僅19歲的他從1A起步，在首個層級的13場出賽中，僅用50局就飆出69次三振，且驚人地只投出6次保送。

憑藉強大的宰制力，林維恩在6月下旬升上高階1A，隨後更在9月季後賽關鍵時刻被拉上2A支援。總計他在2025球季橫跨三個層級，在87局投球中送出117次三振、僅22次保送，ERA維持在優異的3.72。運動家助總歐文斯表示：「這孩子的表現大大超出預期，我預計在4月新秀排名公布時，他會成為全美前100名的頂尖新秀。」

林維恩並非單純靠球速壓制的投手，球探報告指出，他的四縫線均速約在91至92英里，最快則達96英里，但擁有極其出色的控球能力，能隨心所欲地攻擊好球帶邊角。這使他做為第二武器球的慢速變速球更具威力，能輕易誘使打者揮空。

歐文斯在報導中給予林維恩高度評價：「我給他的模板是年輕版的賽揚Blake Snell，我叫他『台灣史奈爾怪（Taiwanese Snellzilla）』。他是一位具備爆發力、轉速、絕佳手感與控球的頂級左投，更擁有令人激賞的自信與個性。」儘管多數球探機構預測，林維恩最快要到2027年或2028年才能登上大聯盟，但歐文斯認為，林維恩有機會更早走上大聯盟，「我覺得他在21歲生日前就能完成大聯盟初登板，就是今年。」

2026年對林維恩而言將是生涯轉捩點。在美職球季開打前，他預計將入選中華隊出戰3月的世界棒球經典賽，接受國際頂尖強打者的洗禮。回歸美職後，他預計將從2A起步，挑戰更高層級的打者並負擔更大的投球量。若能延續去年的成長曲線，這位「台灣版Snell」衝擊大聯盟的時程有望再度提前。

