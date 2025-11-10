最快今晚發布海警！鳳凰各國模式「全穿台」 氣象署揭放颱風假1關鍵

各國最新官方都預測鳳凰會穿台。（翻攝自NCDR）

今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預計最快今（10日）傍晚到晚間發布海上警報機率最高，陸上警報明（11日）上半天也有高機率發布，而陸警區域預估為中南部、花蓮、台東，北部則要看颱風靠近陸地時的減弱情形。

氣象署指出，今除了東北季風影響外，也開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，且雨勢愈晚愈明顯。

至於是否可能放颱風假，據《ETtoday》報導，氣象署預報員黃恩鴻透露，中南部、花東可能碰觸到暴風圈，而雨勢是北部、東半部最明顯，特別是東半部，最後是否能放颱風假，則得看縣市政府的風雨考量。

另外，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基會」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部及中部山區亦轉有明顯降雨，其中週二、週三（12日）鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。

最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。（翻攝自weathernerds）

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散，故環流所伴隨的強風、豪雨亦存在不確定性。

