最快今晚發海警！「鳳凰」颱風來勢洶洶 專家推測：週三傍晚登台
即時中心／温芸萱報導
氣象專家吳聖宇預估，氣象署今（10）日晚間將針對「鳳凰」颱風發布海上警報；颱風預計週三（12日）傍晚至入夜從雲林以南登陸，屆時強度減弱為輕颱。受颱風外圍環流與東北季風共伴影響，大台北、基隆北海岸及宜花地區降雨劇烈，中南部則將於週三起風雨增強。週四清晨後颱風減弱、逐漸遠離，風雨趨緩，北台灣轉涼，其他地區則日夜溫差大。
氣象專家吳聖宇今日（10日）在臉書發文指出，鳳凰颱風路徑趨於明朗，目前已進入南海，正朝西北西轉西北方向前進，速度逐漸放慢，可能今晚便會發布海上颱風警報。他預估，明天（11日）颱風將轉向北北東，逼近台灣海峽南部，最快下午有機會發布陸上颱風警報，並於週三（12日）進入台灣海峽，暴風圈將開始影響中南部陸地，傍晚至入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，強度屆時將降為輕度颱風。
吳聖宇指出，鳳凰颱風在北上過程中，受到海溫及大氣條件不利影響，強度將逐步減弱。預期週三登陸時為輕颱，穿越台灣後進一步受地形影響，週四（13日）清晨離開台灣進入東北部海面時，可能已減弱為熱帶性低氣壓，隨後轉化為溫帶氣旋。
在風雨影響方面，吳聖宇提醒，今明兩天（10、11日）雖然颱風尚未直接侵襲，但東北季風與外圍環流結合，北部及東半部將出現明顯降雨。今晚到明天白天期間，共伴效應將最為明顯，基隆北海岸、大台北東側、宜蘭及花蓮一帶須嚴防豪大雨。中南部暫時受山脈阻擋，僅有局部短暫陣雨，但沿海及外島地區會出現8到10級以上強陣風。
吳聖宇預測，週三清晨起暴風圈接觸陸地後，台中以南風雨將轉強，東半部因迎風面關係雨勢明顯；反觀北台灣則可能出現短暫的「風雨空窗期」。隨著颱風中心傍晚登陸雲林以南，中南部將進入風雨最劇烈時段，尤其登陸點附近需高度警戒。晚間至週四凌晨，颱風通過台灣上空進入東北海面後，強度將再度削弱，中南部風雨將逐步緩和，花東地區轉為背風面，雨勢也會明顯趨緩。不過北部及東北部地區，隨著西北風增強，風雨又將短暫回升，山區如雪山西坡仍須留意雨量累積。
他研判，週四上午鳳凰颱風進入東北海面後，雖轉為熱帶性低氣壓，但殘餘水氣與東北季風交互作用，北部及東北部仍有局部降雨，沿海及外島地區持續有強陣風。整體風雨情勢預計於週四晚間後明顯減弱。週五（14日）起至週末（15至16日），台灣將再度回到典型東北季風型態，北部、東北部及東部有局部短暫陣雨，中南部則以多雲或晴朗天氣為主，沿海地區仍有強風機會。吳聖宇提醒，北台灣氣溫將明顯轉涼，其他地區則日夜溫差大，民眾應留意氣溫變化與防颱準備。
原文出處：快新聞／最快今晚發海警！「鳳凰」颱風來勢洶洶 專家推測：週三傍晚登台
更多民視新聞報導
11縣市「侵襲率破8成」中颱鳳凰恐橫掃全台 最快「這時」發海警
駁「花錢買蕭美琴演講」假訊息 謝志偉曬「防中野蠻行為」維安照：謠言請閉嘴
中颱鳳凰將北轉！恐週三晚登陸台灣 專家曝兩地慎防「大量致災雨」
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
放颱風假？鳳凰逼近恐全台有感 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%
鳳凰颱風今（10）日清晨已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，中央氣象署預估最快今日下午發布海上颱風警報，而明日不排除發布陸警。根據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，目前有5縣市突破9成，多縣市突破8成，可見鳳凰暴風圈幾乎橫掃全台。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 11 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 16 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 17 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風直衝台灣！2縣市暴風圈侵襲率達91% 本島縣市均超過7成
鳳凰颱風預計今日（11/9）增強為強烈颱風，並於週三（11/12）登陸台灣。氣象署稍早公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市及澎湖縣均達91%，其餘縣市除部分離島外，本島侵襲率均達70%以上。太報 ・ 19 小時前
鳳凰達中颱上限 恐從西部登陸！明起共伴效應雨彈開炸
氣象署今日指出，今年第26號颱風「鳳凰」強度達中颱上限，預估12至13日、下周三及四通過台灣時減弱至輕度颱風，登陸地點則是西半部均有機會，10至11日、明後天宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨，12日、下周三中南部雨勢漸增，留意大雨或局部豪雨。中時新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰今「中颱→強颱」！最快週一、二發海陸警 這天恐登陸穿台
今年第26號颱風「鳳凰」在副熱帶高壓穩定導引下，時速達到40公里，預計今天就會增強為強烈颱風，且穩定朝西方向移動，週一進入南海後逐漸北轉朝台灣前進，週三、週四將登台，氣象專家林得恩指出，如果行進方向和台視新聞網 ・ 1 天前