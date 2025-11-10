最快今晚發海警！「鳳凰」颱風來勢洶洶 專家推測：週三傍晚登台

即時中心／温芸萱報導

氣象專家吳聖宇預估，氣象署今（10）日晚間將針對「鳳凰」颱風發布海上警報；颱風預計週三（12日）傍晚至入夜從雲林以南登陸，屆時強度減弱為輕颱。受颱風外圍環流與東北季風共伴影響，大台北、基隆北海岸及宜花地區降雨劇烈，中南部則將於週三起風雨增強。週四清晨後颱風減弱、逐漸遠離，風雨趨緩，北台灣轉涼，其他地區則日夜溫差大。

氣象專家吳聖宇今日（10日）在臉書發文指出，鳳凰颱風路徑趨於明朗，目前已進入南海，正朝西北西轉西北方向前進，速度逐漸放慢，可能今晚便會發布海上颱風警報。他預估，明天（11日）颱風將轉向北北東，逼近台灣海峽南部，最快下午有機會發布陸上颱風警報，並於週三（12日）進入台灣海峽，暴風圈將開始影響中南部陸地，傍晚至入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，強度屆時將降為輕度颱風。

吳聖宇指出，鳳凰颱風在北上過程中，受到海溫及大氣條件不利影響，強度將逐步減弱。預期週三登陸時為輕颱，穿越台灣後進一步受地形影響，週四（13日）清晨離開台灣進入東北部海面時，可能已減弱為熱帶性低氣壓，隨後轉化為溫帶氣旋。

在風雨影響方面，吳聖宇提醒，今明兩天（10、11日）雖然颱風尚未直接侵襲，但東北季風與外圍環流結合，北部及東半部將出現明顯降雨。今晚到明天白天期間，共伴效應將最為明顯，基隆北海岸、大台北東側、宜蘭及花蓮一帶須嚴防豪大雨。中南部暫時受山脈阻擋，僅有局部短暫陣雨，但沿海及外島地區會出現8到10級以上強陣風。

吳聖宇預測，週三清晨起暴風圈接觸陸地後，台中以南風雨將轉強，東半部因迎風面關係雨勢明顯；反觀北台灣則可能出現短暫的「風雨空窗期」。隨著颱風中心傍晚登陸雲林以南，中南部將進入風雨最劇烈時段，尤其登陸點附近需高度警戒。晚間至週四凌晨，颱風通過台灣上空進入東北海面後，強度將再度削弱，中南部風雨將逐步緩和，花東地區轉為背風面，雨勢也會明顯趨緩。不過北部及東北部地區，隨著西北風增強，風雨又將短暫回升，山區如雪山西坡仍須留意雨量累積。

他研判，週四上午鳳凰颱風進入東北海面後，雖轉為熱帶性低氣壓，但殘餘水氣與東北季風交互作用，北部及東北部仍有局部降雨，沿海及外島地區持續有強陣風。整體風雨情勢預計於週四晚間後明顯減弱。週五（14日）起至週末（15至16日），台灣將再度回到典型東北季風型態，北部、東北部及東部有局部短暫陣雨，中南部則以多雲或晴朗天氣為主，沿海地區仍有強風機會。吳聖宇提醒，北台灣氣溫將明顯轉涼，其他地區則日夜溫差大，民眾應留意氣溫變化與防颱準備。





