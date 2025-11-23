最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回
公路主管機關經查核認汽車駕駛有失智、癲癇等疾病發作，應通知該駕駛人限期重新辦理駕駛執照資格，未通過者將強制追回駕照，違者上路重罰6萬，交通部目標2026年上半年開始實施。
近來台灣已發生多起癲癇患者發病導致的交通事故，引發社會關注。總統府於11月19日公布《道路交通管理處罰條例》修正案，針對視障、失智症、癲癇等患者加強駕照管理。明訂公路主管機關可洽請衛福部、勞動部、農業部、銓敘部、國防部等單位，提供駕駛人的醫療和保險給付資料，主動識別高風險駕駛並要求進行資格審查，一旦發現駕駛人有視覺功能障礙、失智症、癲癇等足以影響駕駛安全的體格和體能變化，監理單位將通知當事人限期重新辦理駕照資格審查，未依期辦理者將逕行註銷駕照，未通過者將強制追回駕照，違規上路最重可罰6萬元。
事實上，依現行規定，癲癇患者只要連續兩年未發病，即可考領駕照，不過近來諸多事故肇因多指向舊疾復發，顯示難以追蹤駕駛後續病情變化，也難以有效防範病情反覆帶來的行車風險。因此政府公布《道路交通管理處罰條例》修正案，而交通部正積極研擬配套措施，目標在2026年上半年正式實施。
