最快明早又有新颱風「洛鞍」 離「天琴」超近！

【江宜潔／綜合報導】日本氣象廳最新消息，馬來西亞東方海面又有一個熱帶性低氣壓出現，若發展順利，最快24小時內、也就是明（29）日上午將有機會成為今年第28號颱風「洛鞍」（NOKAEN，寮國命名），未來預計會朝東北方向前進，而今（28）日稍早才剛轉輕颱的「天琴」（KOTO）即於其北方不遠處。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，原本位於麻六甲海峽的熱帶風暴 「Senyar」已經跨越馬來西亞、進入南海南部，並減弱強度為熱帶低壓，而日本氣象廳則認為其有機會成為今年第28號颱風。

至於成颱後會沿用舊名「Senyar」（中文譯名應為賽妮亞）或使用原先預定的「洛鞍」？粉專表示：「就得等升格後才會知道了！」不過，即便「Senyar」成颱，其發展時間也相當短暫，預估在往東北移動過程中就會逐漸減弱，且未來與北方不遠處的「天琴」互動可好好觀察。

