最快明表決！ 藍白拚修選罷法緩刑、易服社會勞動可參選今協商未果

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立法院長韓國瑜11日主持立法院黨團協商「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」。（摘自國會頻道）

立法院長韓國瑜11日主持立法院黨團協商「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，該法條由民眾黨力推，因為涉及到緩刑、易服社會勞動自由刑者是否可參選，因此被綠營稱為「高虹安條款」，經過一個小時協商，綠營堅持修法為量身打造，在野黨則舉例多位涉及此法的在野立委，認為是司法追殺，應保障人民選舉權。最終協商未有共識，韓國瑜裁示依規定辦理，由於此案已過冷凍期，因此最快於12日院會就可以拚表決三讀。

白委許忠信說，有鑑於憲法對人民參與選舉自由權及對人民以法律限制應符合必要性原則與比例性原則之保障規定，絕非為特定人士修法，而是希望藉由此次修法提出的修正動議，能夠導正視聽，符合公平、還給「犯較輕之罪」的人民都擁有可以參與選舉的自由權利，以落實憲法保障人民選舉權之意旨。

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本次修法在選罷法第26條第9款之後增加但書「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，就是希望藉由此次的修法還給「犯較輕之罪者」參選之自由權利。

國民黨團總召傅崐萁則說，人民都很期待司法是公平的，司法不應該成為政治武器，民眾黨主席柯文哲「疑似」政黨收取贊助款200萬，收押1年，判刑17年；民進黨的陳啟昱掏空台鹽幾十億卻交保，吳乃仁掏空台糖也拘提不到。

傅崐萁再說，周典論疑似「預備賄選罪」，疑似買4張連署書，收押7個月，判刑3年4個月。還有族繁不及備載的在野黨立委因國會衝突被起訴。國民黨也跟法務部調了過去10年的判決，預備賄選罪6個月徒刑以下高達98％，1年以上才2％，但周典論卻被判3年。人民參政權是基本權益，如何規範沒收權力，這個比例應該適度清楚。

民進黨團書記長范雲則說，現在有爭議的就是民眾黨團在5月19日想要增加的，「獲得直接間接易服社會勞動自由刑者，不在此限」。民進黨有三點反對，這是為了高虹安量身打造，廣泛公民都沒辦法接受這種修法。如果是為政治人物量身打造會有爭議，另外剛剛舉例周典論只有4張疑似賄選，難道就不是賄選？不管4張400張，賄選就是賄選。

范雲再說，第二，法院判決文字不是最終結果，決定可否易刑的是檢察官，而不是法官。第三，會造成實務選務上的混亂，若是檢察官之後取消易服社會勞動，但候選人已經開始跑選舉行程，這樣會變成受刑人可選舉的問題。

范雲最後說，若是要強調是普遍性，就應該把三讀公布的時間壓在9月4號之後，也是今年九合一選舉登記參選截止日之後。

內政部長劉世芳指出，希望維持原法，司法院代表也說，即使法院判決宣告可受易刑處分，但執行時檢察官未必會維持易刑處分，修法原意為何要先釐清，最終尊重大院決定。

由於三黨仍無共識，因此韓國瑜最後裁示，黨團經過溝通後未達成共識，本案後續依照規定來辦理。

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