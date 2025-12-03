最快知情侶合不合？她曝一起出國「原形畢露」…苦主認證超準：秒分手

生活中心／綜合報導

女網友曝想知情侶、朋友間究竟合不合？最快方式就是一起出國。（示意圖／Pixabay）

一名女網友日前在社群平台發文，指出若想知道情侶、朋友究竟合不合？最準的方式就是一起出國，因為在旅途中就可知道對方的金錢觀、日常習慣，以及情緒管理問題，直言很多情侶、朋友在一起出國旅遊後，不是分手就是不再往來。對此，不少網友紛表認同，直呼「超準！」

該名女網友在社群平台「Threads」發文表示，若想知道情侶間究竟合不合？朋友間是否適合持續來往？最準、最快的方式就是一起出國旅行，因為若只是單純邀約吃飯，相處時間頂多1至2小時，但若出國相伴時間至少是5至7天，在長時間的相處下，一個人最真實個性完全無法隱藏，便能以此觀察出對方的生活習慣、金錢及價值觀上的差異，直言「完全沒辦法裝，直接原形畢露。」

廣告 廣告

發文一出，讓多數網友都非常認同，紛紛表示「出國後還會聯絡的朋友，真的會成為一輩子的好朋友」、「第一次帶男友出國的時候，我在機場迷路，他表現出不耐煩的樣子語氣也不好，當晚我直接跟他說這趟旅程我們分開玩，回去也不要連絡了」、「真的！曾經跟一位很好的朋友去旅行後沒有再聯絡」、「我除了現任女友以外，歷屆所有前女友都是一起出國回來就分手了」、「正確！我也是出國看人品」。

更多三立新聞網報導

翁疑被害妄想症持「鈍器猛擊妻」自行報案：我把老婆殺了！遭聲押

基隆汐止15萬戶喝汙水「2公司違規挨罰」非禍首…謝國樑：元凶另有其人

太平間冷藏18小時！印度女「遺體被啃食」耳朵、眼睛全消失

5歲童全身傷腦出血…寄養父竟任「躺廁所冰冷地板」數小時冷血不送醫

