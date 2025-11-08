最快週三暴風圈侵台！ 鳳凰颱風週四清晨恐登陸中南部

中度颱風「鳳凰」路徑潛勢預報。（氣象署提供）

中度颱風「鳳凰」在副熱帶高壓穩定導引下持續西行，近6小時以每小時40公里的驚人速度「飆車」前進。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰強度穩定，預計今（9日）將增強為強烈颱風，達到「一生巔峰」。依目前各國模式預測，幾乎所有模擬路徑都直指台灣，侵襲機率「極高」。

今晚登陸菲律賓呂宋島 週一進入南海後北轉

根據最新路徑預測，鳳凰颱風預計9日晚間登陸菲律賓呂宋島，受地形影響稍有減弱，之後在10日進入南海海域並逐步北轉。氣象專家提醒，屆時颱風的北轉角度與速度將是決定是否直撲台灣的重要關鍵。

週三暴風圈恐觸陸 週四凌晨登陸中南部

若路徑無重大變化，鳳凰颱風的暴風圈將於12日上午開始接觸台灣南部陸地，晚間籠罩中、南部地區；13日凌晨恐在彰化至台南一帶登陸，隨後穿越台灣本島，受中央山脈阻擋後將迅速減弱。

模式一致指向台灣 氣象粉專：除非「大翻車」

AI數值模式目前一致預測鳳凰將正面襲台，氣象粉專指出，「除非大翻車，否則侵襲台灣的機率極高」，往西南偏離的可能性則「極低低低」。不過仍須密切關注兩大變數——颱風北轉的幅度與速度、以及靠近台灣時減弱的程度。

關鍵時段落在週一至週三

專家提醒，11月10日至12日為颱風動向的關鍵期，屆時不僅關乎鳳凰是否登台，也將影響各地起風與降雨時間。氣象單位呼籲民眾密切留意最新颱風資訊，提前做好防颱準備。

