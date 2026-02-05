最快週五挑戰寒流！低溫「下探7度」 這天又一波冷空氣接力

生活中心／黃依婷報導

最快週五晚間起冷空氣南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。（圖／翻攝自Windy.com）

今（5）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。預估明日白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。

中央氣象署粉專「報天氣」發文，週五晚間起至週六鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

「報天氣」表示，週日到下週一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下週一白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度部分，西半部及宜蘭預估9度到15度，花東及澎湖11度到17度，金門9度到10度，馬祖7度到8度。

「報天氣」提到，下週三東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及宜蘭氣溫稍下降；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週四到下週五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，估計下週六東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升。

