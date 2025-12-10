最快週日低溫探10度！「這天接力」再急凍 回溫日曝光

生活中心／黃依婷報導

今（10）日各地整體為晴到多雲，降雨機會低。白天溫暖，各地高溫上看24到28度，南部可能到29度或以上，晚間到明日清晨中北部、東北部都市地區低溫17到19度，空曠地區低溫15到17度，南部及花東都市地區低溫18到20度，日夜溫差變化較大，夜間到明天清晨西半部有局部霧發生機會。

天氣分析師吳聖宇在粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，週五受東北季風影響，白天期間在桃園以北、東半部、恆春半島仍持續有短暫陣雨，夜間漸轉偏東風後，桃園至大台北地區降雨趨緩，但東半部、恆春半島仍持續有短暫陣雨，宜蘭地區一整天下來可能有較大累積雨量出現機會。北部、東北部白天高溫21到23度，花東地區高溫24到26度，中部高溫25到27度。

吳聖宇提到，週六夜晚到週日清晨溫度逐漸下降，中北部、東北部都市地區將逐漸降到16到18度間，空曠地區可能會降到15度或以上，南部及花東地區也會逐漸降到20度上下，空曠地區可能降到18度上下。溫度降下去之後，週日白天受到冷空氣持續侵入影響，雖然天氣好轉，但是溫度回升的幅度有限。

吳聖宇預估，週日白天北部、東北部白天高溫仍只有在16到18度間，明顯偏冷，中部及花東地區白天高溫也只能上升到19到21度左右，南部地區高溫則還是可以上升到23到25度，南北之間的溫度差異會相當顯著。週日晚間到下週一清晨是溫度低點，配合輻射冷卻作用，預估中北部、東北部都市地區低溫只有12到14度，空曠地區低溫可能降到10到12度或以下，由於預報台北市低溫13度，因此預判會成為入冬第一波大陸冷氣團。

吳聖宇提到，下週一白天冷空氣稍減弱，各地白天溫度略為回升，夜晚到下週二清晨還有一次低溫發生的機會，尤其是配合輻射冷卻作用，在中北部、東北部都市地區低溫13到16度，空曠地區低溫仍可能降到10到12度之間，下週二白天溫度回升才會真正比較明顯，北部、東北部白天高溫可以回到21到23度或以上，中部及花東地區高溫23到25度，南部可以回升到26度或以上。

