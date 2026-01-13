最快1/14宣判關稅違憲案 川普嗆最高院：判我輸美國就完蛋！

2025年4月2日，美國總統川普在白宮宣布對等關稅。美聯社



美國最高法院最快將於14日就總統川普「對等關稅」違憲案發布裁決意見，川普週一（1/12）警告，如果最高法院做出不利裁決，美國就「完蛋了！」聲稱將被迫退還數千億美元稅收及數兆美元的投資，面臨金融災難。

川普（Donald Trump）去年1月入主白宮後，援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）宣布美國的貿易逆差已構成國家緊急狀態，成為其對各國開徵「對等關稅」的法源依據。但多數大法官在去年11月的口頭辯論中，均對川普動用緊急權力的做法表達質疑。

川普在自家社群媒體Truth Social發文聲稱，如果最高法院就關稅問題做出不利裁決，企業與各國在美投資建廠的錢，都將成為「報復性反制」的對象。「當這些投資加總起來時，我們談論的是數兆美元！這將造成徹底的混亂，美國幾乎不可能負擔得起。」

由於川普對全球進口商品加徵關稅，聯邦政府在2025年因此額外徵收了約2000億美元的關稅收入。川普聲稱，如果最高法院在這項國家安全利多議題上做出不利於美國的裁決，「我們就完蛋了！」（WE'RE SCREWED!）

美國最高法院預計於14日公布下一批判決結果，但按慣例不會預先公布所審理的案件，所以尚不清楚是否會包含此次關稅案的裁決。

在部分反對關稅的企業提出法律挑戰後，聯邦上訴法院去年8月裁定，川普實施的大部分關稅措施仍具效力。

川普曾表示，若法院裁定其關稅措施違法，他已準備好「第二階段計劃」（Game 2 plan）來推進關稅議程，但他指出，其他可能途徑與動用緊急權力相比將「進展緩慢」。

