最快11日入帳 普發1萬今起５天預登記

普發現金5日將於官網（https://10000.gov.tw/）開放登記入帳，前5天採身分證字號或居留證統一證號尾數分流。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

財政部四日表示，普發現金登記入帳將自今（五日）上午八時起開放預登記，前五天以身分證字號或居留證號尾數分流，款項將於十一月十一日晚間六時起陸續入帳，加計銀行作業程序，民眾可在十一月十二日領到一萬元。財政部也特別提醒民眾慎防「釣魚網站」詐騙手法。

今年普發現金一萬元領取方式採登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。財政部與數發部四日共同舉行記者會說明開放登記入帳及線上登記分流相關規則。

廣告 廣告

財政部表示，今（五）日起普發現金登記網站將開放為期五天預登記，以身分證字號或居留證號尾數分流，民眾不用出門或排隊，一萬元就能直接匯入指定帳戶，十日起全面開放登記。

根據財政部規劃，為確保網站運作順暢，十一月五日將開放身分證字號或居留證號尾數為零、一的民眾進行登記；十一月六日開放二、三；十一月七日開放四、五；十一月八日開放六、七；十一月九日開放八、九；十一月十日至一一五年四月三十日止不限尾數。

凡完成登記並經系統檢核成功者，款項將於十一月十一日晚間六點起至十一月十二日依各銀行作業程序陸續入帳；十一月十一日以後登記成功者，將於登記後二個營業日內入帳。

財政部表示，已組成跨機關防詐騙專案小組，二十四小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，若發現偽冒網站情事，立即啟動防護措施，防止民眾受騙。

財政部表示，近期透過即時監控機制共發現四個偽冒財政部網址，包括twmof.xyz、cgbs.shop、twmof.info、cgsss.info等，已責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取等處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

財政部說明，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ＡＴＭ或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。