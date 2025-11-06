最快11/10發海陸警報！「鳳凰」上看強颱 登陸機率偏高

目前太平洋上有強颱「海鷗」、輕颱「鳳凰」活躍，雖已進入11月，鳳凰颱風暴風圈仍可能接觸台灣陸地，甚至不排除登陸，預估10日發布海上、陸上颱風警報，「3地區」需防範大雨或豪雨發生。

鳳凰颱風未來有機會北上侵襲台灣。（圖／翻攝自Facebook@ 報天氣 - 中央氣象署）

據中央氣象署觀測紀錄，輕颱鳳凰6日下午2時的中心位置在北緯10.2度，東經139.8度，正以每小時16公里速度，向西北前進。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級風平均暴風半徑120公里（西北側150公里、東北側150公里、西南側90公里、東南側90公里）。

廣告 廣告

預測結果顯示鳳凰颱風接觸菲律賓北側陸地前將變強颱。（圖／翻攝自NCDR）

氣象署預報員黃恩鴻表示，鳳凰颱風有機會在7日增強為中度颱風，且10日進入菲律賓北側陸地前，將進一步發展成強颱，但其接觸菲律賓陸地進入南海北轉期間，強度可能減弱到中颱下限或輕颱等級。

氣象署示警，目前鳳凰颱風北轉共有3種可能路徑，包含「東南部海面北上」、「台灣海峽北上」、「登陸通過南部陸地」，其中又以登陸的機率較高，且暴風圈都會碰到台灣陸地。

東北季風與鳳凰颱風外圍環流水氣下週將為迎風面地區帶來明顯雨勢。（圖／中央氣象署提供）

天氣方面，迎風面地區在7日至9日有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，且東北季風將在9日晚間至10日增強，同時受到鳳凰颱風外圍水氣影響，北部、東半部等迎風面地區降雨增加，其中大台北、宜蘭有局部大雨或豪雨，中南部則維持多雲到晴，氣象署最快會在10日發布海上、陸上颱風警報。

鳳凰颱風在11日至12日對台影響最劇，且有東北季風，全台都有降雨機綠，北部和南部、東半部需留意大雨或局部豪雨發生。後續鳳凰颱風在13日轉弱並快速遠離台灣，不過其殘留水氣會持續影響，北部、東北部和恆春仍有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，7日至9日天氣相對穩定，西半部高溫約30度，東半部為27度至29度。下週起在颱風和東北季風雙重影響下，北部、宜花地區高溫略降到24度至26度，其他地區27度至29度，低溫則在22度至24度之間。

延伸閱讀

陶晶瑩批粿粿、王子「吃人夠夠」 嘆婚姻瑣事並非出軌理由

王子再發聲明3招「賣慘」 律師曝范姜「不同意分期付款」原因

爆粿粿是「家寧翻版」！網紅嗆：一毛沒給范姜 結果被反噴