最快2026內登場！台灣「這間好市多」搬家 新據點1.4萬坪超大

生活中心／倪譽瑋報導

原本在高雄前鎮中華五路上的好市多分店，預計2026年中搬到靠近港邊的新位置，裝潢也會升級。（圖／翻攝自Google街景）

高雄市前鎮區的「好市多高雄店」是台灣第一家好市多分店，如今要搬家了！新高雄好市多預定地在「亞洲新灣區80期重劃區」，建設作業持續進行，估最快2026年第三季完工，總樓地板面積接近1.4萬坪，此外，好市多高雄店新地址接近海邊，一旁還有其他商圈也在建設中，未來該區塊有望成為亮眼的購物園地。

展開搬家計畫 好市多高雄店新地址在前鎮

好市多1997年進駐台灣，高雄前鎮中華五路上的分店自那時開始營運，可謂全台首家好市多，開業至今已28年。隨著分店逐步擴張，好市多目前在台灣擁有14據點，但高雄店的年營業額仍是全台前五名。

2023年底台灣好市多副總經理王友玫曾在媒體餐敘時坦言，由於高雄店的租約將屆，高雄店確實要搬家。2025年12月，好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）指出，2026會計年度已確定進行5家門市遷址作業，美國3家、加拿大1家、台灣1家；之後王友玫也證實，遷移的台灣分店即是「高雄店」。

高雄好市多預定地靠港 新賣場更大

關於好市多高雄店的遷移，預計從原址遷往亞洲新灣區80期重劃區，外界預計最快2026年第三季（約在2026年中）完工，新店面規劃為「地上4層建築」，據建照資訊，總樓地板面積約1.37萬坪，還有分A、B、C三棟。

A棟預計用於賣場，1、3樓是商場與零售，2樓是辦公室，4樓是停車場；B、C棟則都是停車空間。值得注意的是，亞洲新灣區80期重劃區的位置鄰近海邊，周邊的「東南米樂PLAZA」預計2026年內完工，與好市多搭配，有望創造大規模商業聚落。

