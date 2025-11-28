最快2027重啟核三？卓榮泰：要在安全無虞的狀況下

經濟部今天（28日）表示，已於27日正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。藍委賴士葆質詢時表示，在最樂觀情況下，2027年核三可以重啟？行政院長卓榮泰回應，要在安全無虞的狀況下。

核三廠。（圖／報系資料照）

賴士葆今天質詢卓榮泰時表示，COP28讓全球核能產量在2050年翻三倍，歐盟的核能佔23%，反觀台灣是「鴨蛋」；氣候變遷績效指標評鑑全世界63個國家，台灣排第59名，非常差。現在大家引頸期盼，核三廠比較簡單，大概一年半以後是不是就安檢會通過？卓榮泰說，要通過核安會提出的再運轉的計劃，現在是台電提出的是自主安全檢查，依照台電的說法，這個程序開始之後，可能是一年半至兩年，再送請核安會做最後的核定。

賴士葆詢問卓榮泰核三廠重啟議題。（圖／中天新聞）

賴士葆問，「所以我們可不可以這樣講，我們可以預計2027年核三可以重啟，是不是可以講？」卓榮泰回答，在安全無虞的狀況底下，若設備當中有必須汰舊換新的，也必須安全無虞。

核三廠。（圖／台電）

賴士葆說，在最樂觀的情況下，我們可以期待2027核三延役？卓榮泰表示，如果安全都無虞的狀況下。賴士葆表示，「你要很快地說Yes I do，因為對你選舉有幫助！」卓榮泰回應，「我不是考量選舉，我考量的是核安，不能是考量選舉，考量的是核能的安全，如果核能安全就無虞，是可以往這個時程來做規劃的。」賴士葆又說，核二我們也希望盡快，但它比較複雜。

