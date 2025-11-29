最快2027重啟核電！蔣萬安：中央政府早就該做好通盤規劃

記者陳思妤／台北報導

經濟部昨（28）日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠具有再運轉的可行性。經濟部長龔明鑫也指出，台電啟動自我評估，預計2027年完成後將報告送交核安會。對此，台北市長蔣萬安今（29）日表示，中央政府早就應該做好相關整體通盤的規劃。

蔣萬安今天上午出席建安國民小學70週年校慶，被媒體堵訪問到，怎麼看2027年可能重啟核電？蔣萬安回應，「電力即算力，算力即國力」，他也講過多元穩定的能源組合對於台灣產業及民生的重要性，中央政府其實早就應該做好相關整體通盤的規劃。

此外，針對香港「宏福苑」大火釀成超過百死，北市府啟動全面檢視，媒體今也詢問，香港的大火有一部分是因為消防警鈴失效，台北市的老舊建物非常多，會不會也進行稽查跟列管？

蔣萬安說明，針對不同場所的警報設備，消防局都會依規定每年做定期的稽查。他指出，昨天早上開召開跨局處會議，也針對這一次香港大火來檢視在哪些部分台北市可以做得更好。

蔣萬安說，對於外牆整修的防護網部分，在下週專家會議也會具體提出，未來是否就強制使用防火材質，針對外牆整修建物的鷹架架設，未來也可以思考全面禁用竹子的棚架。他指出，這都是藉由掌握到的訊息所做的措施，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。

