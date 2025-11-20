最怕接到學校未接來電！蔡允潔曝育兒心境 坦言：暫不敢想第三胎

近日親子教養專家羅寶鴻在線上學習平台推出的《安定教養實戰課》引起了廣泛關注，吸引了不少明星媽媽參加，其中包括藝人蔡允潔和佩佩。這些星媽們在課程中找到了育兒的方向。蔡允潔在課程中坦言，因為工作繁忙，她曾經忽略了對孩子的信任，這讓她感到十分愧疚。羅寶鴻老師提醒她，信任是親子關係的基石，父母應該給予孩子充分的信任，這讓蔡允潔如醍醐灌頂。她表示，這次課程讓她重新審視自己的教養方式，並決心在未來的育兒過程中更加注重與孩子的信任建立。

▲ 親子教養專家羅寶鴻（中）開課，藝人佩佩（左）、蔡允潔（右）慕名而來，拜師學習。（圖／有魚娛樂）

蔡允潔在課程中最大的收穫是學會傾聽自己的內心，並穩定自己的情緒。她表示，只有當媽媽穩定下來，孩子才能夠穩定。她還分享了大女兒小福星模仿弟弟行為的趣事，這讓她更加理解孩子的感受，並決定在未來多關愛大寶。

當被問及是否考慮生第三胎時，蔡允潔笑著表示：「太可怕了！先把日子過下去。」她坦言，現在最怕接到學校的未接來電，擔心孩子因故停課，這道出了許多職業媽媽在時間與育兒之間的兩難。

佩佩則分享了她在課程中的收穫，她學會了父母的情緒穩定對孩子的成長至關重要。她表示，只有當父母能夠安定自己的情緒，孩子才能在一個幸福的環境中成長。佩佩對課程的實用性和同理心讚不絕口，認為這些內容非常貼近真實生活，讓她受益匪淺。

羅寶鴻老師在課程中強調，教養的核心不在於方法，而在於父母的內在狀態。他指出，孩子最需要的不是完美的父母，而是能夠安定下來的父母。這門課程融合了薩提爾、蒙特梭利和阿德勒三大經典理論，提供了一套不壓抑且長久有效的教養方法，幫助家長解決0到12歲孩子的教養難題。

羅寶鴻老師的課程不僅讓蔡允潔和佩佩受益，也讓在場的其他星媽們紛紛點頭稱是。這門課程不僅澄清了許多家長對正向教養的誤解，也讓他們明白，真正的安定並非寵溺，而是建立在理解和信任之上的親子關係。

作為AMI蒙特梭利與PDA正向教養協會認證導師，羅寶鴻同時也是一位暢銷作家，他的著作銷售已突破十萬冊。他運用理論與實戰經驗，成功幫助了八千多名父母，建立穩固而充滿愛的親子關係。這次的《安定教養實戰課》無疑為許多家長提供了一個全新的視角，讓他們在育兒的道路上不再感到孤單。

▲ 親子教養專家羅寶鴻《安定教養實戰課》課程搶先體驗會，吸引不少民眾報名。（圖／有魚娛樂）

