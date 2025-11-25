最性感男人怎麼穿西裝？《魔法壞女巫2》Jonathan Bailey五套現實王子造型，從斯文風到性感風全民男神這樣穿

新一代英倫男神Jonathan Bailey演出《魔法壞女巫》王子費耶羅人氣水漲船高，在續集《Wicked: For Good》本月全球上映前夕，又被美國《時人》雜誌選為2025年「全球最性感男星」代表，證明戲裡戲外的萬人迷魅力。穿上戲服英挺帥氣的他，現實中也常靠讓人眼睛一亮西裝造型，化身現代版王子，尤其是各種顏色、剪裁、款式搭配，往往充滿新鮮感與實驗精神，跟著本篇一起認識大勢男星Jonathan Bailey，以及他的IG時髦又性感的王子穿搭！

undefined

《魔法壞女巫2》Jonathan Bailey演員介紹

1988年4月25日出生於英國牛津的Jonathan Bailey，是家中最小的獨子，與三個姐姐及父母親生活。五歲時，在祖母帶他觀賞舞台劇後夢想成為演員，並且開始積極學習其他才藝，包括鋼琴、單簧管、芭蕾舞，他也透過舞蹈班參與許多試鏡，七歲起開始陸續獲得舞台劇、電視劇的演出機會，甚至登上倫敦西區的《悲慘世界》音樂劇製作。

廣告 廣告

undefined

Jonathan Bailey是公開出櫃的同志演員，生活中也致力為LGBT社群的權益發聲，除了參與各種公益活動之外，還在2024年成立基金會The Shameless Fund，主要推廣酷兒賦權，並為有需要籌措資金，基金會也在創立時與Loewe推出聯名「Drink Your Milk」Tshirt造成話題。

undefined

Jonathan Bailey演過什麼作品？

在《魔法壞女巫》之前，Jonathan Bailey其實已經演過許多著名作品，累積不少人氣。最早讓他在網路爆紅的，是在Netflix話題古裝影集《柏捷頓家族：名門韻事》中飾演上流公子安東尼，其他主要作品包括2023年與美國演員Matt Bomer合演的同志影集《同路人》，也為他贏下一座評論家選擇獎最佳男配角。今年初他也搭檔黑寡婦Scarlett Johansson演出最新侏羅紀電影《侏羅紀世界：重生》，獲得全球票房成功，證明自己是演技口碑與票房能力。

undefined

Jonathan Bailey現實版王子穿搭

undefined

Jonathan Bailey現實版王子穿搭1

在艾美獎紅毯上，Jonathan Bailey身穿黑色西裝搭配香檳色緞面襯衫，比起一般的白襯衫，更顯出高貴氣質，往下開兩顆鈕扣的開襟造型，讓脖子線條順勢延伸到胸際，避免脖子看起來太過粗短、優化頭身比例。在腰際選擇搭配腰封，則另一方面拉長腿部比例，整體造型帶出舊好萊塢巨星氣場。

undefined

Jonathan Bailey現實版王子穿搭2

露出胸膛可以說是Jonathan Bailey的招牌造型，去年在《魔法壞女巫》的宣傳行程中，選穿一套Dolce & Gabbana絲緞西裝。造型最搶眼莫屬外套下的明黃色垂墜無領上衣，依樣藉由胸前的V型改善脖子線條的視覺短板，非典型的垂墜上衣像絲巾般充滿流動感與優雅，也像是模糊性別氣質的巧妙嘗試，塑造他個人粗獷與溫柔兼具的氣質。

undefined

Jonathan Bailey現實版王子穿搭3

在充滿度假氛圍的場合中，Jonathan Bailey選穿Emporio Armani男裝造型，打造義式紳士的度假Look。微開襟的淡藍色直條紋上衣，剪裁恰到好處地貼合厚實的上身，搭配寬鬆線條的白色反摺高腰長褲、亮面樂福鞋，刻畫出閒適又瀟灑的地中海型男約會造型。

undefined

Jonathan Bailey現實版王子穿搭4

Jonathan Bailey在去年金球獎上化身真人版白馬王子，穿上Givenchy全白西裝，肩線筆挺、線條俐落，不打領結、增加露膚度的開襟造型，讓全白Look的拘謹度減低，緞面領片設計也在視覺上多一分層次感，不顯得單調，完美詮釋現代瀟灑版白馬王子。

undefined

Jonathan Bailey現實版王子穿搭5

去年奧斯卡會後派對，Jonathan Bailey則是選穿Giorgio Armani黑色絨面雙排扣西裝，合身帶出一點腰線的剪裁，和讓氣質俐落英挺的劍領、黑領結，都讓他更加貼近正裝王子形象。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性

● 7千3百萬定槌！一枚永遠停在2:20分的神秘古董懷錶身價憑什麼？