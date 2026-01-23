最恐怖噩夢！年輕媽上床睡覺突「手被咬到」 下秒枕頭鑽出黑蛇

國外一名女子發現枕頭底下藏著一隻蛇。圖／翻攝自《太陽報》

恐怖！國外一名年輕的媽媽康威（Daisy Conway）在凌晨起身安撫寶寶後，打算回去睡覺，但當她把手伸進枕頭底下時，突然感覺被東西咬到，她低頭一看，竟是一條黑蛇從她的枕頭底下鑽出，讓她嚇得大聲尖叫。

據《太陽報（The Sun）》報導，某天凌晨6個月大的寶寶突然翻身，剛好被嬰兒監視器捕捉到，於是21歲的媽媽康威起身安慰寶寶，在寶寶安定下來後，康威打算回去睡覺。就在她整理枕頭時，手指在枕頭下面突然感覺被東西咬到，她低頭一看，發現一條黑蛇從枕頭底下鑽出來。

康威接著放聲尖叫，23歲的男友萊斯（Bailey Lyth）因此被吵醒，起初萊斯還告訴康威她可能在作夢，但當萊斯一掀開枕頭時，發現真的有條黑蛇躲在枕頭底下。隨後這對情侶立刻報警，救護人員隨即趕往現場，而康威則被送醫檢查，確認無大礙後返回家中。

事後，這條墨西哥黑王蛇被順利捕捉，並送往一間寵物店，康威也在網路刊登訊息，詢問是否有人的寵物蛇走失。對此，一名鄰居表示，家中18個月大的「維珀（Viper）」在4個月前，因為飼養箱意外打開而走失；推測這條蛇應該是從浴室進入康威的家，最後爬進臥室鑽進枕頭底下。康威心有餘悸表示，現在睡覺前一定要檢查床，並把被子、枕頭掀開，每個縫隙都不放過。

事實上，這條黑蛇的品種為「墨西哥黑王蛇」是一種無毒蛇類，因為全身漆黑而聞名，原生於美墨交界，性格相當溫馴，主要以哺乳動物、鳥類、蜥蜴以及其他蛇類為食。



