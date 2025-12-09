最惡劣酒駕！無照闖紅燈撞死醫大生 父穿兒衣痛喊：判他最重刑

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中西屯區今年3月發生一起無照酒駕車禍，23歲吳姓男子撞死騎機車跑外送的高醫大22歲陳姓學生，還肇事逃逸。台中地院今（9）日開庭審理，檢察官指出吳男過去有多達15項交通違規，累計罰款高達17萬元，至今仍未繳納。死者父親是電視台體育主播，今日穿著兒子衣物出庭，希望法官重判害死兒子的吳男。

台中西屯區今年3月發生一起無照酒駕車禍，23歲吳男撞死騎機車跑外送的高醫大22歲陳姓學生，還肇事逃逸，台中地院今（9）日開庭審理。（圖／翻攝畫面）

就讀高醫大的22歲陳姓男學生當時在台中實習，晚上兼職外送。沒想到今年3月8日凌晨3時許，陳男騎機車外送時，於西屯區黎明路口被無照酒駕、闖紅燈的23歲洗車工吳男駕車猛力撞上，陳男傷重不治。吳男一度肇事逃逸，最後才自行前往派出所投案。案件由台中地檢署起訴，台中地院國民法庭於昨日、今日開庭審理。

開庭時，檢察官列舉吳男前科，包括在2023年犯下妨害秩序、傷害等3項前科，均被判處有期徒刑。另外，吳男還有15件交通違規紀錄，累計罰款高達17萬1500元，且尚未繳納。

受害者陳男的父親是電視台體育主播，他連續2天參與庭審，今日穿著兒子衣物出庭，希望透過司法替兒子討回公道。陳父表示，從小培養兒子到大四畢業十分不易，兒子更是念到醫學院職能治療，在產房看著他出生，最後卻必須到太平間認屍，這對所有家長都是難以言喻的痛。

陳父泣訴，家裡親子關係很好，從兒子幼稚園開始，都會請假參加兒子的畢業典禮，從未缺席。原本今年會去參加兒子大學的畢業典禮，卻因為一場車禍，再也等不到了。陳父痛斥，對方是最惡劣的酒駕，還無照、超速、闖紅燈，甚至肇逃，就這樣害死他辛苦養大的孩子。他並強調，台灣的法律酒駕致死只有10年，就算加上肇事逃逸，可能15年都判不到，「希望透過國民法官審判，能給予惡劣酒駕者最重的刑責，不只是還兒子公道，也是給社會最大的警惕」。

