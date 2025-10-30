最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，更見證免疫治療帶來的突破性轉機。
五年前確診晚期肺癌，絕境中的轉機
66歲的張先生（化名）長年吸菸，是一位退休工人。五年前他因持續咳嗽、呼吸困難及上半身浮腫前往就醫，檢查發現右側肺部與縱膈腔已有一顆接近11公分的大型腫瘤，且癌細胞已轉移至腦部與骨骼。經診斷為擴散期小細胞肺癌，病情嚴重，無法手術。醫師當時直言，病況發展迅速、預後不樂觀，僅能透過化學治療與放射線治療緩解症狀，延緩惡化。
面對突如其來的重症診斷，張先生與家屬並未輕言放棄。他們主動尋求進一步治療建議，並選擇自費接受免疫治療合併傳統化學治療。澄清醫院中港院區胸腔內科劉旭崇醫師指出，張先生在接受治療後腫瘤快速縮小，經多次影像檢查確認，病灶完全消失，且至今五年皆無復發跡象。雖然當初治療費用高達約200萬元，但病患回顧這段歷程時直言「這是最值得的一筆投資」，因為延續了他的生命，也守住了家庭。
看更多：最兇猛肺癌難活過1年！台大醫院破解「癌細胞自主發電」登權威期刊
小細胞肺癌是肺癌中的惡霸，九成病人不能手術
劉旭崇進一步說明，小細胞肺癌（SCLC）占所有肺癌約10～15％，但其病程快速、惡性度高且極易轉移，向來被視為「肺癌中的惡霸」。此類癌症多與吸菸有關，發現時往往已進入晚期，近九成患者確診時無法手術，僅能接受全身性治療。即使初期對化療或放療反應良好，但極易復發，且復發後對藥物產生抗性，導致整體預後不佳。
存活超過五年是奇蹟？免疫治療的「長尾效應」
傳統化療雖能暫時抑制腫瘤，但中位存活期僅約8～10個月。免疫治療則透過活化患者自身免疫系統，針對癌細胞進行長期監控與攻擊，尤其在部分患者身上，能產生所謂「長尾效應」，意思是病灶控制穩定、長時間不復發。張先生的案例即為此效應的具體展現。劉旭崇強調，這代表部分病患不僅能存活超過數年，更有機會回到近乎正常的生活。
看更多：免疫療法最高省247萬！健保6月擴大給付 3400名肺癌、大腸癌、乳癌患者受惠
健保給付早已上路！醫師籲：不要輕易放棄治療機會
過去，高昂的免疫治療費用讓許多晚期肺癌患者望之卻步。然而，自2023年12月1日起，健保正式納入擴散期小細胞肺癌的免疫治療，大幅降低治療門檻，讓更多病患在關鍵時刻有機會接受最合適的療法。根據醫界統計，近一年來已有越來越多病患成功申請並接受此項治療，逐步累積寶貴的臨床經驗，也證明政策鬆綁正實質改變病患的生存希望。
儘管小細胞肺癌仍是極具挑戰的癌症類型，但劉旭崇提醒，千萬不要被「惡性高」三字嚇退。他強調，隨著新療法的發展與健保政策的支持，只要病患願意配合治療，就有機會延長生命、提高生活品質。他也呼籲民眾定期篩檢、戒除菸癮，早期發現仍是關鍵，讓更多人有機會「從絕望走向希望」。
看更多：6旬婦肺癌腦轉移！用這治療腫瘤縮小 體力好每天運動3小時
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock．澄清醫院中港院區提供
◎ 資料來源／澄清醫院中港院區
綠葉王「Benz雄」許紹雄腎癌逝！無症狀卻最致命？出現「這些徵兆」恐已晚！
懷孕驚見15公分惡瘤！馬偕「神之手」幫孕婦切除卵巢癌 母女均安
癌症存活率增加25％！新冠疫苗竟成癌症免疫治療「神隊友」 死亡風險減半
