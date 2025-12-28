最想去上海哪玩？蔣萬安：有很多美食沒吃到

▲台北市長蔣萬安出席雙城論壇。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今（28）日赴上海出席雙城論壇，今年主論壇主題為「科技改變生活」。會後受訪時，有中媒問及，雙城論壇時程趕，是否有些許遺憾，有機會想去上海哪些地方逛逛？蔣萬安直呼，「這次確實來去匆匆，當天來回，有些遺憾！」有些市政參訪確實沒有辦法參與，「當然還有很多上海的美食這一次沒有辦法親自品嘗到！但我相信未來一定還有機會」。

雙城主論壇稍早登場，蔣萬安在致詞中重申「雙城好，兩岸好」的立場，但同時也特別提到「民國8年」的五四運動精神，強調在AI科技時代，城市治理仍須回歸「以人為本」的初衷，期盼兩岸未來能以繁榮和平取代對立。上海市長龔正則表示，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是兩岸同胞的共同願望，「我們將以最大的誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，更多地了解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情」。

會後蔣萬安接受中國、台灣媒體聯訪。有中媒提問，雙城論壇時程趕，是否有些許遺憾，有機會想去上海哪些地方逛逛？蔣萬安提及，這次確實來去匆匆，當天來回，有些遺憾，有了解到這次有安排一些市政的參訪，確實沒有辦法實際參與，包括像張園，是上海市相當具有指標性的歷史園區，也透過修復再利用讓它活化，希望市政交流參訪，帶給台北市未來在相關的古蹟修復、再利用活化，都能夠有些借鏡學習的地方，「當然還有很多上海的美食這一次沒有辦法親自品嘗到！但我相信未來一定還有機會」。

有台灣媒體提問，這次雙城論壇縮短行程，上海方充分理解，外界解讀上海特別禮遇，是押寶蔣是未來政治明星？對於明年續辦雙城論壇有信心嗎？蔣萬安提及，今天雙城論壇很清楚地公開表達，肯切地呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯、波濤，而是有和平與繁榮，透過今天雙城論壇，也有很多具體施政交流的各項計劃，不管是今天所簽署的水治理，以及直接培訓新的合作交流計劃書，也過去針對兩市年輕人羽球相互的切磋，以及包括大家很期待未來小貓熊，讓他的血緣更新，有更多實質的進展等。

「我們都將這些所簽署的MOU，化作具體成為市民生活當中一幕幕的風景。」蔣萬安說，我們會持續努力，他在主論壇演講的時候也特別提到，雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比抵觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，只要雙城好、兩岸就會好。

