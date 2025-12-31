最想學習的台灣政界人物？民調揭韓國瑜和她並列第一

2025年即將結束，《遠見》今（31）日公布民調，其中在「最想學習的台灣政界公眾人物」方面，前總統蔡英文和立法院長韓國瑜並列第一，第3名為台北市長蔣萬安，前3名「最想學習的國際政界公眾人物」，則依序是新加坡總理黃循財、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏。

《遠見》今天公布「2026民心動向調查」最新結果，其中在「最想學習的台灣政界公眾人物」中，蔡英文、韓國瑜並列第一，兩人的民眾認同度皆為25.1%，第3名為蔣萬安，認同度23.9%。而各黨黨主席排名相對較差，如身兼民進黨黨主席的總統賴清德排名第6、國民黨主席鄭麗文排名第8、民眾黨主席黃國昌排名第10，行政院長卓榮泰第11名。

最獲20至44歲年輕人推崇的政治人物為蔡英文（29.8%）、最獲45歲以上民眾推崇的政治人物則是韓國瑜（32.8%）。最獲泛綠民眾推崇的政治人物，依次為蔡英文（76.1%）、副總統蕭美琴（64.4%）、賴清德（47.7%）；泛藍為韓國瑜（62.3%）、蔣萬安（55.4%）、台中市長盧秀燕（35.8%）；民眾黨支持者最認同民眾黨前主席柯文哲（70.1%）、黃國昌（41.8%）、韓國瑜及蔣萬安（皆為22.4%）。

而在「最想學習的國際政界公眾人物」方面，前3名分別為黃循財（23.8%）、梅爾茨（13.5%）、馬克宏（11.6%），至於美國總統川普則排名第4。《遠見》並指出，在前述題目中，有34.9%受訪者表示「沒有特別認同的典範」，這可能是因國人對國際領袖普遍認識度不足、較有距離感，難產生共鳴。

