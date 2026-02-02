最愛公司什麼制度？ 上班族：打卡計算到分鐘

有女網友分享，比起高薪，她更在意工時計算的彈性，特別是計算到分鐘。（圖／東森新聞）





有女網友分享，比起高薪，她更在意工時計算的彈性，特別是計算到分鐘，例如說妳7點40分到，那下午4點40分就可以下班，身為上班族的你，什麼樣的計算制度您是最喜歡的呢。

上班打卡，是每個上班族的日常，但就有網友分享，前公司彈性工時，是半小時為單位，打卡時間超過一秒，下班時間就得往後延半小時，像是8點2秒打卡，就要待到5點半，現在的公司制度人性化，晚幾分鐘到就晚幾分鐘走，沒有遲到的壓力。

Po文也引發熱議，網友也分享喜歡的公司制度。有人說，公司彈性上班，有人說週休三日，但對於Po文的女網友來說，她認為比起高薪，更在意公司對於工時計算的彈性，打卡計算到分鐘的小細節，讓她可以不用在通勤路上狂奔，提升生活品質。

