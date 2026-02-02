最愛公司什麼制度？她推「這人性化福利」：比年終更誘人 一票社畜點頭

生活中心／王文承報導

一名女子分享，她最喜歡公司在工時計算上的彈性制度，尤其是「打卡算到分鐘」，讓員工不必為了準時打卡而匆忙趕路，晚幾分鐘上班就晚幾分鐘下班，對上班族而言相當人性化。（示意圖／資料照）

行業百百種，各家公司制度也大不相同，而每位上班族偏好的工作制度自然各異。一名女子分享，她最喜歡公司在工時計算上的彈性制度，尤其是「打卡算到分鐘」，讓員工不必為了準時打卡而匆忙趕路，晚幾分鐘上班就晚幾分鐘下班，對上班族而言相當人性化，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

愛公司什麼制度？她推1福利：比年終誘人



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，除了薪資條件外，她相當滿意目前公司的打卡制度。她提到，過去任職的公司以半小時為一個計算區間，若打卡時間是8點02分，便會被視為下一個時段，必須延後半小時才能下班；而現在的公司則是以分鐘計算工時，若8點02分打卡，最多只需晚1分鐘下班即可。

原PO指出，「打卡算到分鐘」的制度也不用擔心遲到問題，若同事10點半到公司，就待到晚上7點半下班即可，不必為了通勤時間而狂奔，讓她直呼非常人性化。她也提到，據她所知，有些科技業公司甚至不用打卡，還能申請到國外遠端工作，最後也好奇詢問網友：「大家最喜歡的公司制度是什麼呢？」

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，紛紛分享心目中的理想制度，「遠端工作，真的愛了」、「不用打卡，實際工時6.5小時（含午休在公司 7.5小時），請假還不扣薪」、「彈性上下班，上班不用打卡」、「公司彈性到有人下午2點來、4點半就回家，隔壁的外國同事 3點半已經在打球，當然也有一週只出現一次的」、「打卡以分鐘計算，超時自動依法算加班費，老闆若不給付還得自行舉證」、「加班4小時可換一天補休」。

也有人分享其他福利制度，「一年免費諮商8次，而且是外部專業諮商師，去年家裡有事、工作不順時真的很受用」、「每年旅遊補助 1萬元、健檢補助7000元」、「國外旅遊補助1萬2000元，愛出國的人超喜歡」、「旅遊補助7000元」。

